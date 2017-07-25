Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AB'den ayrılan İngiltere'ye ilk darbe Almanya'dan!

Deutsche Bank, Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan Birleşik Krallık'ta bulunan 350 milyar dolarlık varlığını Frankfurt'a taşıyacak

25 Temmuz 2017 Salı 16:24
AB'den ayrılan İngiltere'ye ilk darbe Almanya'dan!

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının ardından Alman bankacılık devi Duetsche Bank, Londra operasyonlarını küçültme planları yapıyor. Bu kapsamda, banka CEO'su John Cryan'ın enerji devi Exxon-Mobil'in Birleşik Krallık'ta biriken varlıklarını da ülke dışına çıkartmak istediği belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre, Londra'dan Frankfurt'a transferi düşünülen toplam miktar 350 milyar dolar civarında. Exxon Mobil, piyasaların dünkü kapanışına göre yaklaşık 335 milyar dolar marka değerine sahip.

2018 YILINDA BAŞLAYACAK

Deutsche Bank yönetimi hiçbir şey yapmamaktansa hazırlık olmanın daha iyi olacağını daha önce John Cryan'ın açıklamalarıyla ifade etmişti.

Plan uygulamaya konursa 350 milyar dolarlık transferin Eylül 2018'de başlaması ve tüm varlıkların 2019 mart ayında Frankfurt'a taşınarak sonlanması bekleniyor.

Deutsche Bank, daha önce de Brexit'in onaylanmasının ardından 4000 istihdamı Birleşik Krallık dışına, Franfkurt'a taşıyabileceğini belirtmişti.

Firmanın Britanya'da 12 bin çalışanı bulunuyor. Bankanın uluslararası piyasalardaki hisseleri gelişmelerin ardından yüzde 2.5 oranında yükseldi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 16:24
  1. ingiltere
  2. almanya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye karşı hamlelerine kendi vatandaşları isyan etti!
    1. Türkiye'ye karşı hamlelerine kendi..
    2. Kaju depresyona iyi geliyor!
    3. Vodafone'dan 29 bin şikayet!
    4. AB'den ayrılan İngiltere'ye ilk darbe..
    5. FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    6. Almanya'dan Türkiye'ye bir küstahlık..
    7. Başsavcılık Kılıçdaroğlu'nu yalanladı!
    8. Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler!..
    9. Türkiye'nin en iyi iş ve yaşam şehirleri
    10. Büyüme beklentisi açıklandı
    11. Osmanoğlu ailesinde vefat
    12. İşgal bölgesinden dualarla haca..
    13. YouTube'dan Müslümana hakarete ödül..
    14. Ford'dan İlgisizlik!
    15. Dünyada okula gidemeyen çocukların..
    16. Ay'ın yüzeyinde çekildi... ilk kez..
    17. Barolar sessiz kaldı, Yargıtay..
    18. CHP, FETÖ'cü askerlerin isimlerini..
    19. Trump: Şimdiye kadar üstlerine düşeni..
    20. Türkiye teslim edin dedi... onlar..
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!