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AB'den "Arakan'da etnik temizlik" itirafı

AB Komisyonu Üyesi Stylianides, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e katılıyorum, belki de bu duruma ilişkin tek tanımlama etnik temizliktir" dedi

04 Kasım 2017 Cumartesi 18:11
AB'den "Arakan'da etnik temizlik" itirafı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, Arakan'da yaşananlara ilişkin "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri (Antonio) Guterres'e katılıyorum, belki de bu duruma ilişkin tek tanımlama etnik temizliktir." dedi.

Sığınmacıların durumlarını incelemek üzere Bangladeş'i ziyaret eden Stylianides, Euronews televizyon kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Stylianides, Myanmar hükümetinin bütün vatandaşların haklarına saygı göstermeye "ikna edilmesi" gerektiğini söyledi.

Myanmar'da uğradıkları zulüm nedeniyle Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların ciddi şekilde yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Stylianides, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e katılıyorum, belki de bu duruma ilişkin tek tanımlama etnik temizliktir." ifadesini kullandı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 200 binin altına geriledi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 18:11
  1. Myanmar ordusu
  2. Myanmar hükümeti
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