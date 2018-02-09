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AB'den Afrin açıklaması: Kınıyoruz

PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin Afrin’de halkı zorla bölgede tutmak ve erkekleri zorla silah altına almak gibi uygulamaları BM raporuna yansıdı.

09 Şubat 2018 Cuma 18:55
AB'den Afrin açıklaması: Kınıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) 7 Şubat tarihli, "Suriye’nin kuzeybatısındaki son gelişmeler" konulu raporunda, PYD/PKK’nın sivillere yönelik hak ihlalleri yer aldı.

Raporda, PYD/PKK’nın Afrin'de erkekleri zorla silah altına aldığı ve özellikle erkeklerin hareket özgürlüğüne kısıtlamalar getirdiği belirtildi.Örgütün, sivillerin Afrin'den çıkışını engellemeye devam ettiğine dikkat çekilen raporda, buna karşılık "Afrinli olmayan" bazı kişilerin 6 Şubat'ta Ziyara geçişinden rejim kontrolündeki bölgelere geçtiği bilgisi verildi.

Bu kişilerin yüzde 90'ının kadın ve çocuklardan oluştuğu, erkeklerin bölgeyi terk etmesine izin verilmediği aktarıldı.Rapora göre, Afrin ve İdlib bölgelerindeki kişilerin yüzde 10'unun kimlik belgesi bulunmuyor.

Geçici kimlik belgesi bulunan kişilerin belgelerine ise örgüt el koyuyor. Bazı geçiş bölgelerinin kapatılması nedeniyle de daha önce bölgeden ayrılmış kişilerin aileleriyle birleşemediği, kimi çocukların ailelerinden zorla ayrılmak durumunda kaldığı bildirildi.

Raporda ayrıca şubat ayının ilk günlerinde muhaliflerin kontrolündeki Azez'e yönelik roketli saldırılarda birçok sivilin yaralandığı, sivilleri taşıyan bir araca roket isabet etmesi nedeniyle bir çocuğun hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Yaralanan sivillerin tedavi için Türkiye'deki hastanelere sevk edildiği hatırlatıldı.

Raporda, aynı günlerde Ases'de pazar yerine yönelik roketli saldırıda da 9 kişinin yaralandığı bilgisi yer aldı.PYD/PKK'nın Suriye'de işlediği insan hakları ihlalleri, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü ve Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) gibi kurumların raporlarına da yansımıştı. 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 18:55
  1. PYD/PKK
  2. Birleşmiş Milletler
  3. AFRN

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