AB'den ABD'ye uyarı: Karşılık vermeye hazırız!

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, dün düzenlenen basın toplantısında ticaretin kurallara uygun yapılması gerektiğini vurgulayarak, AB'nin ihracatının ABD'nin herhangi bir sınırlayıcı tedbirinden etkilenmesi durumunda tedbirleri hızlı bir şekilde almaya hazır olduklarını kaydetti.

Donald Trump, birkaç gün önce yaptığı konuşmada, ABD ürünlerinin AB piyasasına zorluklarla girebildiğini ancak AB ürünlerinin vergisiz ya da düşük bir vergiyle ABD'ye ihracat edilebildiğini belirterek, bu durumun adil olmadığını ifade etti. Donald Trump ayrıca, AB'ye ticari sınırlandırma uygulayabilecekleri yönünde imada bulundu. [Kaynak: CRI]