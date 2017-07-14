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AB'den 15 Temmuz açıklaması

Avrupa Birliği (AB), 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

14 Temmuz 2017 Cuma 16:42
AB'den 15 Temmuz açıklaması

Türkiye'deki darbe girişiminin üzerinden geçen bir yılın ardından, AB Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komisyon Üyesi Johannes Hahn tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, '15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye halkı yüzlerce masum sivilin hayatına mal olan ve iki bin den fazlasının yararlanmasına neden olan bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. AB, hazin 15 Temmuz 2016 gecesinin ilk saatlerinde yapmış olduğu gibi, üzerinden geçen bir yılın ardından darbe girişimini bir kez daha kınıyor ve ülkenin demokratik biçimde seçilmiş kurumlarına tam desteğini yinelemektedir. AB, Türkiye ve tüm Türk halkıyla dayanışma içerisindedir.' denildi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 16:42
  1. 15 temmuz
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