AB'de sözde ''Kürdistan'' bayrağı açıldı!
Kuzey Irak Kürdistan Bölgesi Cumhurbaşkanı Barzani, sözde ''Kürdistan'' bayrağı önünde Avrupa Birliği Parlamentosu'nun bazı üyelerine konuşma yapıyor.11 Temmuz 2017 Salı 18:51
YENİAKİT.COM.TR - Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarda bulunan Kuzey Irak Kürt yönetimi başkanı Mesud Barzani başkanlığındaki Kürt heyeti, Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) gruplarla bir araya geldi.
Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başkan Barzani, “25 Eylül’de referandum yapılacaktır. Tarihin geciktirilmesinde müsamaha gösterilmeyecektir” ifadesini kullandı.
Avrupa Birliğin'de konuşma yapılan alanın arkasına ise Sözde ''Kürdistan'' bayrağı asıldı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr