ABD'den 'zamansız' Nihat Erim paylaşımına dair açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 12 Mart 1971 darbesinden sonra askerlerin başbakanlığa taşımasından sonra ‘Balyoz' harekâtını başlatan, 19 Temmuz 1980'de suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Prof. Nihat Erim'in dönemin ABD Başkanı Richard Nixon ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşması sonrası başlayan tartışma için açıklama yaptı.



ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasında paylaşımın rutin olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘BU PAYLAŞIMLAR ÖNÜMÜZDEKİ PERŞEMBE GÜNÜ DE DEVAM EDECEK'

"Dün Başbakan Nihat Erim ve Başkan Nixon'ın bir görüntüsünü yayınladığımız haftalık #tbt serimizin amacı bazıları tarafından merak edildiği görülmektedir. Bu son paylaşım, her perşembe günü #TurkAmerikanDostlugu etiketiyle paylaştığımız arşiv fotoğrafları serimizden bir parçadır. Bu projenin amacı Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzun ve dayanıklı dostluğa dikkat çekmektir. Serimiz kapsamında diğer yaptığımız paylaşımları aşağıda görebilirsiniz. Bu paylaşımlar önümüzdeki perşembe günü de devam edecektir.