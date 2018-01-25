ABD'den YPG'ye verilen silahlarla ilgili flaş açıklama!

Pentagon yetkilisi Korgeneral Kenneth McKenzie, ABD’nin YPG’ye verilen silahları dikkatle izlediğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Korgeneral Kenneth McKenzie, “Onlara (YPG) temin ettiğimiz silahları dikkatle izliyoruz. Silahların yanlış ellere düşmemesini sağlıyoruz” dedi.

"TÜRKİYE İLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ"

General McKenzie açıklamasının devamında, "Bir güvenlik bölgesinin oluşturulması için Türkiye ile görüşme halindeyiz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında güven tesis edilmedikçe güvenlik bölgesinin oluşturulmasının doğru olmayacağını açıklamıştı.