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ABD'den YPG'ye verilen silahlarla ilgili flaş açıklama!

Pentagon'dan "YPG'ye verdiğimiz silahlarla ilgili Türkiye ile görüşüyoruz." açıklaması geldi.

25 Ocak 2018 Perşembe 22:40
ABD'den YPG'ye verilen silahlarla ilgili flaş açıklama!

Pentagon yetkilisi Korgeneral Kenneth McKenzie, ABD’nin YPG’ye verilen silahları dikkatle izlediğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Korgeneral Kenneth McKenzie, “Onlara (YPG) temin ettiğimiz silahları dikkatle izliyoruz. Silahların yanlış ellere düşmemesini sağlıyoruz” dedi.

"TÜRKİYE İLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ"

General McKenzie açıklamasının devamında, "Bir güvenlik bölgesinin oluşturulması için Türkiye ile görüşme halindeyiz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında güven tesis edilmedikçe güvenlik bölgesinin oluşturulmasının doğru olmayacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 22:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Müslüman Kürt Müslüman Kürt 1 sa önce
    Artık silahlarınızı toplamayın, zira biz ganimet olarak alacaz
  • cihadcihad1 sa önce
    izliyomuş .... sen kimle kafa buluyon az kaldı o silahları yok ettiğimiz gibi sizi de suya sabuna dokunmadan kendi içinizde yok edecez
  • ikraikra2 sa önce
    Gerek yok kardesim..biz onlari topluyoruz..bedeli agir olsada...ama unutmayin sizinde odeyeceginiz bedel var ve zamani gelecek odesmemizin..
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