ABD'den YPG'ye silahlı eğitim fotoğrafları

Ankara'daki ABD elçiliği geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmış ve "YPG'ye silah vermiyoruz, NOKTA" demişti.

ABD'nin terör destekçisi olduğu biliniyordu ancak YPG'ye hem silah hem de silahlı eğitim verdiği tüm detaylarıyla bizzat ABD medyası tarafından görüntülendi.

WASHİNGTON POST: ABD'NİN YPG'Yİ EĞİTMESİ ÇELİŞKİDİR

Amerikan gazetesi Washington Post, "ABD'li komutanlar 'Burada PKK ideolojisi dersleri verildiğinden haberimiz yok' diyor. Ancak PKK'yı terörist kabul eden ABD'nin Abdullah Öcalan'ı lider kabul eden YPG'ye askeri destek vermesi çelişkili bir durum" diye yazdı.

(Washington Post: ABD'nin eğittiği kişilerin Öcalan'ın kitaplarını okuyup, PKK ideolojisini benimsemesi zorunlu)

ABD'nin Tel Abyad'da PKK'ya eğitim verdiği kampı görüntüleyen Washington Post'ta şu ifadeler yer alıyor:

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

YPG'ye katılmak için eğitilenlere Abdullah Öcalan kitapları okutuluyor. ABD'li komutanların gözü önünde yapılan yemin töreninde 'terörist Türkiye' deniyor.

Rakka'da DEAŞ ile savaş için eğitildiği iddia edilen bu kişiler, Halep'e TSK ile savaşa yollanıyor.

4'TE 3'Ü YPG'LİLERDEN OLUŞUYOR

ABD'nin silah verdiğini söylediği Suriye Demokratik Güçleri'nin 4'te 3'ü zaten YPG'den oluşuyor.

DEAŞ'LA MÜCADELE YALAN

ABD'nin askeri yardımı YPG'nin Suriye ve Irak'taki emellerini besliyor. DEAŞ'la mücadele yalan.

YPG, Kürtler'den çok Araplar'ın yoğun olduğu bölgeleri ele geçirdi.

MÜNBİÇ DE YALAN

Bu durum, hem etnik düşmanlığı hem de geniş bir çatışmayı körüklüyor. Bundan herkes rahatsız. Washington'un Münbiç'ten YPG güçlerinin tamamen çekildiği açıklaması da doğru değil. Bölge halen YPG'nin kontrolünde ve Türk hükümeti bunun farkında.





(Obama'nın özel temsilcisi McGurk YPG'lilerle toplantıda)