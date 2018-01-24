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ABD'den YPG itirafı: Hiçbir Türk'e anlatamazsınız...

ABD'de bir panele katılan Ortadoğu uzmanı Michael Doran, ABD'nin Suriye'de yeni bir düzen kurma arayışında Türkiye yerine terör örgütü PYD/PKK ile çalışmasını eleştirerek, "Barack Obama döneminden itibaren PYD'nin PKK'dan farklı bir şey olduğu söylendi. Kendimizi kandırıyor olmalıyız. Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız." dedi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 08:17
ABD'den YPG itirafı: Hiçbir Türk'e anlatamazsınız...

Washington merkezli Hudson Enstitüsü tarafından düzenlenen "Türkler, Kürtler ve Suriye'de Yeni Bir Düzen Arayışı" başlıklı panel, Hudson Enstitüsü Kıdemli Ortadoğu Uzmanları Michael Doran ve Eric Brown'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Harekatı"nın masaya yatırıldığı panelde Doran, ABD'nin yanlış bir Suriye politikası izlediğini belirtti.

"KENDİMİZİ KANDIRIYOR OLMALIYIZ"

Doran, "Şu anda PYD/PKK konusu, Türkiye ile ABD arasındaki en önemli sorunların başında geliyor. Eğer bu sorun ortadan kalksa birçok şey daha kolay olurdu. Barack Obama döneminden itibaren PYD'nin PKK'dan farklı bir şey olduğu söylendi. Kendimizi kandırıyor olmalıyız. Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarlarını, Türkiye'nin hayati çıkarlarını göz  önünde bulundurmadan değerlendirmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Doran,  "Türkiye bölgedeki en önemli ortaklarımızdan biri. Eğer Türkiye'yi  yabancılaştırırsak durum daha da kötüye gidebilir. Barack Obama'nın son derece  kısa vadeli yaklaşımından bugün stratejik bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz.  Bizim bugünkü ikilemimiz budur." diye konuştu.

"SURİYE'DE PKK'YI SİLAHLANDIRDI"

Doran şunları söyledi:

"Obama Suriye'de DEAŞ'ı yenmek için Türkiye'deki ayrılıkçı terör  örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile çalışmayı tercih etti ve bunu  Ankara'dan gelen tüm ikazlara rağmen yaptı. Burada kelime oyunu yapmayacağım:  Suriye'de PKK'yı silahlandırma kararı aldı ve bunun ciddi sonuçları oldu."

PKK'nın İran ve Rusya ile iyi ilişkileri olduğunu anlatan Doran,  ABD'nin Suriye'den ayrılması durumunda PYD/PKK'nın otomatik olarak İran ve  Rusya'ya doğru kayacağını savundu.

"Suriye'de kalmaktan başka seçeneğimiz bulunmamaktadır ve biz  Suriye'nin geleceğindeki tek ve en önemli parça olmayan bir unsuru tek ortağımız  olarak seçtik. Halbuki diğer ortaklarla da çalışmalıyız. Eğer diğer ortaklarla da  çalışmazsak Türkleri yabancılaştıracağız." diyen Doran, ABD'nin Türkiye ile  Suriyeli Kürtler arasında arabulucu olmaktan başka seçeneğinin kalmadığı, aksi  halde sahada tüm hareket alanının Moskova'ya kalacağı görüşünü dile getirdi.

"ANKARA'YA KARŞI DÜRÜST OLMADIK"

Michael Doran ayrıca, "Türkler, 'Obama bize PYD'nin Fırat'ın batısına  geçmeyeceği sözünü vermişti' diyorlar. Ben onlara inanıyorum. Bu konuda Ankara'ya  karşı dürüst olmadığımızı düşünüyorum. Onların (PYD), Afrin'de ve şu an  savaştıkları bazı yerlerde olmaları için bir neden yok." yorumunu yaptı.

Bir soru üzerine Doran, "Suriye'de düzenin kurulması noktasında Suriyeli Kürtlerden ziyade Türklerle çalışıyor olmamızı isterdim ancak bu seçim  yapıldı ve şimdi saati geri işletemiyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 08:17
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