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ABD'den YPG açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile ABD Savunma Bakanı James Mattis, yarınki NATO toplantısı öncesinde Brüksel'de ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

29 Haziran 2017 Perşembe 05:29
ABD'den YPG açıklaması!
Yaklaşık bir saatlik görüşmede Suriye, Irak, Katar ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel konular gündeme geldi. Ayrıca, Mattis'in Milli Savunma Bakanı Işık'a geçen hafta gönderdiği mektupta bahsedilen konular detaylı olarak ele alındı.

"YPG TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK"

Bakan Fikri Işık, ABD'nin Suriye'de PYD / YPG ile ilişkisinden Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı bir kez daha muhatabına iletti.
 
Mattis, PYD/YPG ile ilişiklerinin 'tercihten değil zorunluluktan kaynaklanan kısa dönemli geçici bir durum' olduğunu teyit etti.
 

"SORUN, KATAR'IN EGEMENLİK HAKLARI ÇERÇEVESİNDE KONUŞULMALI"

İki bakanın görüşmesinde Katar konusuna yönelik olarak ise, sorunun Katar'ın egemenlik hakları çerçevesinde konuşularak, bir an önce çözülmesi gerekliliği konusunda görüş birliği oluştu.

 
ABD ve Türkiye'nin NATO müttefiki olarak bölgesel konularda işbirliği içinde çalışmaya devam edecekleri bir kez daha vurgulandı.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 05:29
  1. ABD'den YPG açıklaması
  2. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık
  3. ABD Savunma Bakanı James Mattis
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