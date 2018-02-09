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ABD'den yeni liste... 3 isim daha eklediler

Amerika Birleşik Devletleri ABD Hazine Bakanlığı, Pakistan merkezli üç cihat liderini ‘özel terör listesine’ eklediğini duyurdu.

09 Şubat 2018 Cuma 17:29
ABD'den yeni liste... 3 isim daha eklediler

Hazine Bakanlığı Terörizm ve Finansal İstihbarat Daire Müsteşarı Sigal Mandelker konuya ilişkin açıklamasında El Kaide ve Taliban’a destek sunanların hedeflendiğini duyurdu.

Sigal Mendelker şunları söyledi: “(El Kaide), Leşkeri Tayyibe, Taliban ve diğer terörist örgütlere, lojistik destek, el yapımı patlayıcı ve diğer teknolojik destekler sunanları hedef alıyoruz.”

Müsteşar ayrıca Pakistan Hükumetine de yıllardır topraklarında faaliyet gösteren cihat örgütlerine karşı sert önlemler alması çağrısında bulundu.

ABD Hükumetinin terör listesine aldığı üç yeni isim, Rahman Seib Fakir Muhammed, Hizbullah Astam Han ve Dilaver Han Nadir Han.

Listeye alınan isimler Şeyh Eminullah olarak da bilinen Ebu Muhammed Amin El Peşaveri’ye olan yakınlıklarıyla biliniyordu.

Peşaver’deki Ganc Medresesini yöneten Şeyh Eminullah, 2009 yılında ABD Hükumeti tarafından El Kaide yöneticiliği suçuyla terör listesine alınmıştı.

Pakistan’daki birçok medrese, yabancı işgalcilere karşı cihat taraftarı yetiştiren merkezler olarak görülüyor.

2011 yılında Şeyh Eminullah hakkında hazırlanan bir raporda Pakistanlı ilim adamının Taliban’ın Peşaver Şurasının Lideri olduğu kaydedilmişti.

Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni bilgilerde Eminullah’ın 2013 ve 2015 yılları arasında birçok kez Körfez ülkelerine seyahat ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:29
  1. Şeyh Eminullah
  2. ABD
  3. Dilaver Han Nadir Han.

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