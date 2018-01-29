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ABD'den yeni Kuzey Irak hamlesi

IKBY Başbakanı Barzani'nin, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan ve beraberindeki heyeti Erbil'deki başbakanlık konutunda kabul ettiği belirtildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:46
ABD'den yeni Kuzey Irak hamlesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ve beraberindeki heyeti Erbil'deki başbakanlık konutunda kabul ettiği belirtildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, basına kapalı görüşmede Irak'ın yeniden inşası için Kuveyt'te yapılacak konferans ve Erbil-Bağdat arasındaki sorunların çözüm yolları ele alındı.

ABD'nin Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların ciddi diyalogla Irak anayasası çerçevesinde çözülmesini istediğini aktaran Sullivan, Washington yönetiminin IKBY hükümeti ve halkına desteğinin süreceğini dile getirdi.

Sullivan'ın ayrıca Kuveyt'te yapılmasına karar verilen Irak'ın yeniden inşası konferansından IKBY'nin de faydalanmasını talep ettiği aktarıldı.

Barzani ise konferanstan faydalanmak için IKBY'den bir heyeti Kuveyt'te hazır bulundurma niyetinde olduklarını kaydetti. Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar konusunda da "ciddi diyalog ve anayasaya bağlı" kalarak çözümden yana olduklarını yineledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan, dün başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bir araya gelmişti.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 18:46
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