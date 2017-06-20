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ABD'den yeni Katar açıklaması: Şaşırdık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki endişelerini henüz detaylandırmadıkları için ABD'nin şaşırdığını belirterek, 'amaç gerçekten terörizm mi' dedi.

20 Haziran 2017 Salı 22:16
ABD'den yeni Katar açıklaması: Şaşırdık

ABDDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki endişelerini henüz detaylandırmamalarına şaşırdıklarını belirterek, "Amaç gerçekten terörizm mi?" diye sordu.

Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SUUDİ ARABİSTAN VE BAE HENÜZ DETAYLARI AÇIKLAMADI"

Katar'a karşı uygulanan ambargonun 5 Haziran'da başladığını kaydeden Nauert, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, iddialarının detaylarını henüz kamuoyu ile paylaşmadığına dikkati çekti.

"ŞAŞIRDIK"

Nauert, "Ambargoyu uygulamaya iki haftadan fazla bir zaman önce başladılar. Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki iddialarının detaylarını henüz kamuoyu ile paylaşmamasına karşı şaşırmış durumdayız." ifadesini kullandı.

"ŞÜPHELER ARTIYOR"

Bu durum karşısında ABD'nin duyduğu endişeyi dile getiren Sözcü, "Bu zaman dilimi arttıkça Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptıkları karşısında şüpheler artıyor." diye konuştu.

Sözcü, "Bu aşamada basit bir soruyla karşı karşıyayız: Atılan adımlar gerçekten Katar'ın terörizmi desteklediği yönündeki iddiaların sonucu muydu, yoksa Körfez ülkeleri arasında uzun zamandan beri var olan sorunlarla mı ilgiliydi?" dedi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan, ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı. Katar ise "amacı devlete zarar vermek ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kalındığını" ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta, Katar'ın terörizmi en üst seviyede desteklediğini savunmuş, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Katar'a uygulanan yaptırımların gevşetilmesini istemişti.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 22:16
  1. abd
  2. dışişleri bakanlığı
  3. Katar
  4. körfez
  5. heather neuert
  6. DÜNYA Haberleri
  • FatihFatih3 sa önce
    Ucaklari sattilar,gaz anlasmasini yaptilar.suudi,bae ve diger ulkeleri hemen sattilar.Bu araplar hep aptaldi,Hep aptal kalacaklar.Amerika menfaat ve cikarini alir.Bunlarida boyle salak yerine koyar..Birde utanmadan boyle aciklama yapar...
  • SEYDA NUR BARLALISEYDA NUR BARLALI3 sa önce
    Amerika 'da Pentagon , öyle anlaşiliyor ki ,klasik birmetod , iyi polis -kötü polistaktigi ilehem busefil-kukla Suud-Sisi-BAE-Baheyn'intasmalarinisıkmahem deKatar'a uluslararasıdestek karşisindataktikselgeri adım atmak olarakalgılıyoruzvatandaşolarak.
  • CemilCemil3 sa önce
    Körfez ülkelerine baskı yapıyor. "Suçlayın artık belgelerle. Yoksa sizi dünya'ya rezil ederim."
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti3 sa önce
    TfX savaş uçağını yapalım TCG lpd Anadolu gemisi ucakhelikoptergemisi yapılsın TCG 2000 savaş destroyer yapılsın Altay tank motoru ile yapılsın.Bora kağan280km Som500km Gezgin1500km Atmaca250km kaplan120km ve 2500km varan bir düzeyde yaptıkmı bunların haddibildirilir.
  • unusunus3 sa önce
    evet katara iftira atıyorlar Amerika abicim o ülkelere tu kaka de kız kulaklarını çek bak yaramazlık yapıyolar
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