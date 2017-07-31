ABD'den yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında yaptırım kararı aldı.

Yaptırımlara göre ABD'li şirketler ve kişilerin Maduro'yla ticari ilişki kurması yasaklandı.

ABD'nin kararı Pazar günkü seçimlerin ardından geldi.

MADURO, FİLİSTİN İÇİN NE DEMİŞTİ?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazze'de terör estiren işgalci İsrail'e yönelik açıklamalarıyla gündeme gelmişti

İşte Maduro'nun o açıklamaları:

Katliam devam ediyor. Yeniden katliam! Masum halka yapılan bir katliam. Benim masum, acısı dinmeyen Filistin halkıma yapılan bir katliam. Saygıdeğer yurttaşlarım; Bu katliam artık bir soykırıma gidiyor. Bu bir dinler savaşı değildir, hayır! İsrail halkına saygı duyuyoruz. Dinlerine saygı duyuyoruz.

FİLİSTİN HALKINA SOYKIRIM YAPMA ÇABASI

Venezuela’da yaşayan Yahudiler ile karşılıklı bir anlayış içerisinde yaşıyoruz. Bu, Yahudilerin Hristiyanlara ya da Müslümanlara karşı bir savaşı değildir. Bu kanlı saldırı, finans güçlerinin ve kapitalizmin medyatik askeri güçlerinin Filistin topraklarını zapt etme çabasıdır.

Ve Filistin halkına soykırım yapma çabasıdır. Çok acı. Buradan öncelikle Yahudilere bir çağrım var. Misket bombalarıyla devletiniz Filistin’i şimdiye kadar bombaladı ve katliama devam ediyor.

Gazze’de öldürülen çocukların katili İsrail devletine önce dünyanın dört bir yanındaki Yahudiler dur demeli. Katil devletlerini ilk Yahudiler kınamalı. Filistin’de Müslüman, Hristiyan, farklı dinden ve kültürden insanlar var. İkinci çağrım bölgedeki Arap halkına ve liderlerine. Ne zamana kadar katliama sessiz kalacaksınız?

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİNİZİN KATLİAMINI İZLEMEYE DEVAM MI EDECEKSİNİZ?

Filistinli kardeşlerinizin katliamını izlemeye devam mı edeceksiniz? Arap halkları ne zaman uyanacak? Ve Arap liderleri. Ne zaman uyanıp Filistin halkının sesine ses vereceksiniz? Yerin dibine batsın resmi açıklamalarınız.

Yerin dibine batsın Uluslar arası protokolünüz. Artık harekete geçmelisiniz. Filistin halkının katillerine cevap vermelisiniz. Durdurmalısınız. Venezuela Devlet Başkanı olarak size sesleniyorum; Yeter artık! Resmi açıklamalarınızdan öteye gidemiyorsunuz, o kadar.

Ses tonumdan dolayı kusuruma bakmayın ama çok derinden konuşuyorum. İçimde saklı olan acı ve öfke beni bu şekilde konuşturuyor. Filistin halkına yapılan katliama seyirci kalmak bana acı veriyor. Artık ölümlere alışmışlar.

DÜNYA KATLİAM KARŞISINDA SAĞIR OLMUŞ

Dünya, katliam karşısında kör ve sağır olmuş. Çoğu korkak lider de resmi bir yazı geçip, olaydan üzüntülerini belirtip kınıyorlar o kadar. ‘saldırıyı lanetliyoruz’ hepsi bu. ‘Çok endişe duyuyoruz.’ bir de bu. Mesele bitiyor onlar için. Asıl endişelenen kolunu kaybeden Filistinli çocuklardır. Çocuklarını kaybeden ailelerdir.

Sözde yasaklanan misket bombalarının başlarına ne zaman yağacağından endişe duyan Filistinli çocuklardır. Yeter be artık yeter! Venezuela artık yeter diyor! Chavez’in Bolivarcı Venezuelası, Filistin halkına yapılan katliama artık yeter diyor! Ve Birleşmiş Milletler’i adaleti sağlamaya çağırıyorum. Uluslar arası Ceza Mahkemesi’ni adaleti sağlamaya çağırıyorum. Adalet! Adalet!”

Maduro duyurdu, Venezuella'da darbe girişimi!