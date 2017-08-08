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ABD'den yalanlama: Haşdi Şabi'yi biz vurmadık

ABD Savunma Bakanlığı, koalisyonun Haşdi Şabi çetelerini vurduğunu iddia eden haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

08 Ağustos 2017 Salı 19:30
ABD'den yalanlama: Haşdi Şabi'yi biz vurmadık

ABD Savunma Bakanlığı, koalisyon güçlerinin İran destekli Haşdi Şabi çetelerini top atışlarıyla vurduğu iddialarını yalanladı. 

Pentagon'da Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) masası  sözcülerinden Eric Pahon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koalisyonun, Haşdi Şabi birliklerini vurduğunu iddia eden haberler tamamen asılsızdır. İddia edilen  saldırının gerçekleştiği zamanda koalisyonun o bölgede herhangi bir operasyonu  söz konusu olmadı." dedi.

Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Ketaib Seyid Şuheda'dan yapılan  yazılı açıklamada, "ABD güçleri, Irak-Suriye hattında yer alan birliklerimizi şiddetli top atışlarıyla vurdu." ifadesi kullanılmıştı.

Dün sabah Irak'ın batısında yer alan Ekaşat bölgesinin karşısındaki Suriye toprakları içinde meydana geldiği kaydedilen saldırıda, 36 kişinin öldüğü, 80 kişinin de yaralandığı iddia edilmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda elinde tuttuğu Irak-Suriye sınırının bir kısmı Haşdi Şabi çetelerinin denetiminde bulunuyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 19:30
  1. ABD Savunma Bakanlığı
  2. Haşdi Şabi
  3. İran
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