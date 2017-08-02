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ABD'den Venezuela açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Venezuela'da tahmin ettiğimiz şekilde sonuçlanan kurucu meclis oylamasından sonra yaşananlardan çok çok kaygılıyız" dedi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:00
ABD'den Venezuela açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Venezuela'daki ulusal kurucu meclis oylaması sonrasında ülkede yaşanan şiddet olaylarının ve muhalefet liderlerinin tekrar tutuklanmasının kaygı verici olduğunu söyledi.

Tillerson, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Venezuela'da tahmin ettiğimiz şekilde sonuçlanan kurucu meclis oylamasından sonra yaşananlardan çok çok kaygılıyız. Muhalefet liderlerinin tekrar tutuklanması da oldukça endişe verici." dedi. 

Venezuela anayasasının tekrar yazılması için kurulması kararlaştırılan kurucu meclis için yapılan oylamanın ülkedeki şiddet olaylarını daha da tırmandırabileceği uyarısında bulunan Tillerson, ülkedeki insani durumun kötüleştiğini belirtti. Tillerson şöyle devam etti:

"(Devlet Başkanı) Maduro'nun geleceğinin olmadığına karar verip kendi arzusuyla görevi bırakmasını sağlayacak şekilde durumun değişmesi için yapabileceklerimiz veya hükümete anayasa sürecini tekrar geri getirtebileceğimiz siyasi seçeneklerimizi değerlendiriyoruz."

Beyaz Saray açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da günlük basın toplantısında, Venezuela'daki olayları değerlendirirken, muhalif lider Leopoldo Lopez'in tutuklanması ve diğer siyasi tutuklamalar konusunda Nicolas Maduro yönetimini suçladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Lopez ile geçen hafta görüştüğünü hatırlatan Sanders, "ABD, Maduro diktatörlüğünün faaliyetlerini kınıyor ve diktatörlük tarafından alıkonulan iki kişi dahil diğer tüm tutukluların sağlık ve güvenliğinden bizzat Maduro'yu sorumlu tutuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:00
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  3. BM
  4. İspanya
  5. Dışişleri Bakanlığı
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