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ABD'den, üslerini ifşa eden Anadolu Ajansı'na tepki

ABD’li komutan Joe Scrocca, ABD'in Suriye’nin kuzeyindeki gizli üslerini ifşa ettiği için Anadolu Ajansı'na (AA) tepki gösterdi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 21:55
ABD'den, üslerini ifşa eden Anadolu Ajansı'na tepki

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG ile ortak hareket eden ABD'nin, bölgede kurduğu gizli üsleri Anadolu Ajansı (AA) tarafından ifşa edilmiş, bu üsler dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

"BU BİLGİLER BİZE VE ORTAKLARIMIZA ZARAR VERİR"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD'li komutan Scrocca, Anadolu Ajansı'na tepki gösterdi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay Joe Scrocca, Daily Beast’te yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu haberin düşmana hassas taktiksel bilgi verdiğini belirtti ve bu bilginin koalisyon güçlerinin yanı sıra onların ortaklarına da zarar vereceğini öne sürdü.

DAILY BEAST'İ UYARDILAR: YAYINLAMAYIN

Daily Beast’ten haberde yer verilen detayları yayınlamaması isteyen Scrocca, “Bu türden bilgilerin yayınlanması profesyonel olarak sorumsuzluktur. Sizden koalisyonun hayatını tehlikeye atacak bilgilerden kaçınmanızı rica ederiz” ifadelerini kullandı.

Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Albay John Thomas da Daily Beast’ten haberinde ABD askerlerinin konumları ve sayılarına ilişkin bilgileri kullanmamasını istedi.

ABD'nin Suriye'deki üsleri ifşa oldu!

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 21:55
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    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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