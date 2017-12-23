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ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya "geliştirilmiş savunma sistemleri" göndermeyi planladıklarını açıkladı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 22:46
ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya "geliştirilmiş savunma sistemleri" göndermeyi planladıklarını açıkladı. ABD medyası söz konusu silahların tanksavar füzeler olduğunu iddia etti.

ABD Ukrayna'ya savunma amaçlı silahlar göndermeyi planlıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Ukrayna'nın "geliştirilmiş savunma sistemleri" sağlamaya karar verdiklerini açıkladı. Nauert, dün akşam yaptığı açıklamada, böylelikle Ukrayna'nın "uzun vadede savunma kapasitesinin geliştirilmesini, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün korunmasını ve yeni saldırıların engellenmesini" hedeflediklerini ifade etti.

ABD'nin sağladığı desteğin tamamen savunma amaçlı olduğunu vurgulayan Nauert, "Her zaman dile getirdiğimiz gibi, Ukrayna bağımsız bir ülkedir ve kendini savunmaya hakkı vardır" ifadesini kullandı.

"Tanksavar füzeleri gönderilecek"

ABC televizyon kanalı ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberde, Ukrayna'ya yaklaşık 47 milyon dolarlık tanksavar füze sistemlerinin gönderilmesinin planlandığını iddia etti. Haberde, planlanan sevkiyatın aralarında gelişmiş Javalin anti-tank sistemlerinin de bulunduğu 210 tanksavar füzeden oluşacağı öne sürüldü.

ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımı yapacak olmasının, Washington ile Moskova arasındaki gerilimi tırmandırmasından kaygı duyuluyor. Rusya, hükümete bağlı birliklere karşı savaşan Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçılara destek veriyor. ABD ve Avrupa Birliği, bu nedenle Rusya'ya yaptırımlar uyguluyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, 2014 yılından beri devam eden çatışmalarda yaklaşık 10 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Mepa News

 

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 22:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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