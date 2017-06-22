ABD'den Türkiye'ye terör örgütü YPG mektubu
ABD Savunma Bakanlığı,Bakan Fikri Işık'a terör örgütü YPYG’ye ilişkin bir mektup gönderdi.22 Haziran 2017 Perşembe 12:07
ABD Savunma Bakanı Sn. James Mattis, Milli Savunma Bakanı Sn. Fikri Işık’a hitaben bir mektup gönderdi.
Mektupta Sn. Mattis, YPG’ye verilen malzeme ve teçhizata ilişkin bilgiler verdi.
Daha önce MSB Sn. Işık ile yaptığı görüşmelerde ABD’nin, YPG’nin içinde yer aldığı SDG ile taktik bir ilişkilerinin bulunduğunu ve bu ilişkinin şeffaflığını sağlama arzusunda olduklarını belirttiğini aktaran Sn. James Mattis, şeffaflığı sağlama konusundaki güvencesini bir kez daha teyit etti. Sn. Mattis, ABD ile Türkiye’nin ilişkisinin DEAŞ’ın mağlup edilmesinin çok daha ötesinde bir stratejik ortaklık olduğuna vurgu yaptı.
MSB Sn. Işık’ın daha önce Türkiye’nin güvenliğine ilişkin dile getirdiği endişelere yönelik yoğun ve kararlı tedbirler aldıklarını anlatan Sn. Mattis, YPG’ye verilen malzemelerin listelerinin her ay düzenli olarak Türkiye’yle paylaşılacağını söyledi.
İlk envanter raporunun da bu ay gönderildiğini belirten Sn. Mattis, Mayıs sonunda YPG’ye sağlanan teçhizatla amaçlarının Rakka’nın tecrit edilmesi ve ele geçirilmesi olduğuna işaret etti.
Sağlanan bütün teçhizatın fotoğraflı kanıt ve görsel envanterinin tutulduğunu, DEAŞ’ın mağlup edilmesinden sonra silahların geri alınacağı özellikle ifade eden Sn. Mattis, ayrıca dağıtılan silahların sadece Suriye sahasında kalmasını temin etmek için ABD’li danışmanların sahada görev yaptığının altını çizdi.
Türkiye ile planlı çalışma ve şeffaflık temelinde her türlü bilgi paylaşımının düzenli olarak yapılacağı garantisi veren Sn. Mattis, Rakka’yı ele geçirecek kuvvetin yüzde 80’ini Arapların oluşturacağını ve şehri elde tutacak kuvveti yine Araplardan teşkil edeceklerini kaydetti.
Sn. Mattis, DEAŞ’ı mağlup etmek için sahada YPG ile zorunlu bir işbirliklerinin olduğunu belirtti.
Mektupta Sn. Mattis, Milli Savunma Bakanı Sn. Işık ile gelecek hafta Brüksel’de bir kez daha yüz yüze görüşmeyi çok arzuladığını ifade etti.
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Asena1 sa önce Itler, köpeksiz köy buldunuz degneksiz gezersiniz. hay bin gunduz2 sa önce bizimle başak geçiyor bu kefereler belalarını bulacaklar umarım UĞUR TÜZÜN4 sa önce ABD nin Nato Daha Doğrusu Haçlı Zihniyeti ve Küfür Milletinin Oyalama taktiğiHer Zaman Menfaatleri için Herkesi satarlar örnekleri tarihte çoktur. selam ve dua Bayram5 sa önce Bu alacaklara asla taviz verilmemelidir gerekirse savaş biz hazırız reis yanındayız ama dik dur Özkan5 sa önce Bunlar cocuk kandiriyor!!! Güvenmeyin bütün oyunlar bizim üzerimize oynamaya calisiyorlar, bu picler almanlarla bir harek ediyorlar DİARBAKIRLI6 sa önce ABD RESMEN BİZİ APTAL YERİNE KOYUP BİZİMLE DALGA GEÇİYOR. YAKIN BİR ZAMANDA BU SİLAHLARIN DAHA FAZLASI ÜLKEMİZE KARŞI KULLANILACAK. YAHUDİLERİN CANI TATLI, PYD ARTIK SAHAYA SURECEKLER. PYD NİN KARNINI DOYUR ELİNE SİLAH VE BU ALÇAKLARA DÜNYADA YAPAMAYACAĞINIZ ŞEY YOKTUR. 2 SENE ÖNCE BİR RAPOR YAZDIM, PYD YOK EDİN DİYE. ANCAK SALİH MUSLİM KIRMIZI HALI İLE KARŞILANDI. YARIN BİLE GEÇTİR PYD BİR AN ÖNCE YOK EDİLMESİ LAZIM. EĞER HÜKÜMET BUNU YAPMAZSA İKİ ELİMİZ YAKALARINDA OLACAK saddi6 sa önce yakında abd rusya ile savaşacak, bu arada bize taraftar davranıyor ki biz rusyadan yana olmayalım diye. ABD nin her lafı yalandır. İnanan da salaktır. Z6 sa önce Yalan Mehmet Emin6 sa önce Bunlara taviz verilip ypg ve pydye mudahale edilmezse yaziklar olsun akli selim olan acip haritaya bakar suroye kuzeyi irakin kuzeyi sapsari alelen adamlar teror ulkesi kurma pesinde bunu goren devletimizin taviz vermemesini diliyorum hele son zamanda operasyon yankilari surerken su mektubdan dolayi yahut abdden dolayi operasyonu aksiya alirlarsa vah halimize her sey yarin için gec olabilir . Ufuk6 sa önce İşsizlik maaşları ödemesini haber yapın bayramdan önce mi alınacak