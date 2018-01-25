ABD'den Türkiye'ye Afrin tehdidi: Çekilmezseniz ağır sonuçları olabilir

ABD bir yandan Suriye'de hayata geçirmediği 'güvenli hat'tı uzun süredir bu konuda ısrar eden Türkiye’ye önerirken, diğer yandan da Ankara'nın Afrin'den çekilmesini tercih edeceğini açıkladı.

"TÜRKİYE AFRİN'DEN ÇEKİLSİN"

Bossert, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdi. Türkiye'nin YPG'li teröristlerle çatışmamasını isteyen Bossert, Ankara’nın Afrin’den çekilerek çatışmadan uzak kalmasını tercih edeceklerini söyledi.

"AĞIR SONUÇLARI OLUR"

ABD’nin askeri danışmanlarının bölgede olduğunu belirten Trump'ın danışmanı, "Herhangi bir yanlış anlaşılma ve hesaplamanın ağır sonuçları olabilir" dedi.