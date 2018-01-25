ABD'den Türkiye'ye Afrin tehdidi: Çekilmezseniz ağır sonuçları olabilir
ABD Başkanı Donald Trump'ın Milli Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdi. Türkiye'nin Afrin'den çekilmesi gerektiğini söyleyen Bossert, "Herhangi bir yanlış anlaşılma ve hesaplamanın ağır sonuçları olabilir" diyerek Türkiye'yi adeta tehdit etti.25 Ocak 2018 Perşembe 15:25
ABD bir yandan Suriye'de hayata geçirmediği 'güvenli hat'tı uzun süredir bu konuda ısrar eden Türkiye’ye önerirken, diğer yandan da Ankara'nın Afrin'den çekilmesini tercih edeceğini açıkladı.
"TÜRKİYE AFRİN'DEN ÇEKİLSİN"
Bossert, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdi. Türkiye'nin YPG'li teröristlerle çatışmamasını isteyen Bossert, Ankara’nın Afrin’den çekilerek çatışmadan uzak kalmasını tercih edeceklerini söyledi.
"AĞIR SONUÇLARI OLUR"
ABD’nin askeri danışmanlarının bölgede olduğunu belirten Trump'ın danışmanı, "Herhangi bir yanlış anlaşılma ve hesaplamanın ağır sonuçları olabilir" dedi.
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Ömer halis 43 dk önce Haydut katil iki yüzlü amerikan üssüİncirlik ve kurecik için acilen bir takımkararlar almamız gerekiyor. Türkiye topraklarında hırsız katil alçak Haydut amerikan askerini istemiyoruz defolun topraklarımızdan ahmet tezcan43 dk önce .... biz ölümüne girdik ne tehdit edip duruyorsun....hadi bas git...taa abd den burnunu ... sokma Âhirzamanyolcusu2023 55 dk önce Hadi .... ordan ... basbelasi55 dk önce yahudi serefsizi sen türkleri ne sandin geliyoruz ananizi belliyecez Rabia Zafer 58 dk önce Size mi, Soracağız Alçaklar. Hiç Bir Şey Yapamazsınız. Hiç Şüphesiz. Gülistan 59 dk önce Sizin için ağır sonuçları olur. Bizim için ölürsek cennet, yaşarsak devlet olur. Galip olan Allah,tır... Dalman1 sa önce Bence yanlış anlaşılmalara mahal vermeden pilinizi pırtınizi toplayıp defolup gidin.vesselam hamido1 sa önce Tabi 5000 tır silahı bu kafir boş yerevermedi. ordumuz da imhaya başlayınca verdikleri silahı hesabarı tutmadı . Vatan sever1 sa önce O....çocuğu topunuz gelin iyice haddi aşmaya ve niyetini belli etme başladılar. Tüm ümmet cihada hazır olsun. DENİZ GEZMİŞ1 sa önce LÜTFEN VURUŞALIM.HAADDİİİİİ GELİN VURUŞMAK İSTİYORUM...SUSADIM KANA VE SUSADIM ÖLÜMÜME..ÖLMEK İSTİYORUM..HADİİİ GELİN..ŞİDDET İSTİYORUM