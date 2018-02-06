ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster gelecek günlerde Türkiye'de muhataplarıyla bir araya gelecek. Kaynaklar, iki ülke yetkililerinin Tillerson ve McMaster'ın Türkiye ziyaretleri üzerinde çalıştığını söyledi.

Tillerson'ın büyük ihtimalle gelecek hafta ortasında, McMaster'ın ise hafta sonu Türkiye'de olması bekleniyor.

Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti. Kaynak: AA