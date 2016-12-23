ABD'den Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ‘aşırılıkçı grupların' Türkiye'de ABD vatandaşlarının yaşadığı veya ziyaret ettiği yerlere saldırı düzenleme konusunda çabalarının devam ettiği öne sürüldü ve şöyle denildi: "2016'nın sonuna yaklaşırken, Amerikan vatandaşları Noel tatili ve yeni yıl kutlamaları için kalabalık yerlere giderken bu durumu göz önünde bulundurmalı."
Açıklamada, "Kalabalıkların arasına girmekten, özellikle de Batılıların, turistlerin ve yabancıların sık gittiği bilinen restoran, ticari merkezler, ibadethane, ulaşım merkezleri ve diğer yerlerden mümkün olduğunca kaçının" denildi.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ‘aşırılıkçı grupların' Türkiye'de ABD vatandaşlarının yaşadığı veya ziyaret ettiği yerlere saldırı düzenleme konusunda çabalarının devam ettiği öne sürüldü ve şöyle denildi: "2016'nın sonuna yaklaşırken, Amerikan vatandaşları Noel tatili ve yeni yıl kutlamaları için kalabalık yerlere giderken bu durumu göz önünde bulundurmalı."