ABD'den Türkiye ve Tillerson açıklaması
ABD'li yetkililer, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde, Afrin operasyonunun sınırlandırılması da dahil zorlu konuları gündeme getireceğini belirtti.09 Şubat 2018 Cuma 19:28
ABD'den gelecek hafta Türkiye'ye yapılacak kritik ziyarete ilişkin bir açıklama geldi.
"TILLERSON, AFRİN'İ GÜNDEME GETİRECEK"
İsmi açıklanmayan ABD'li üst düzey bir yetkili, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ziyaretinde Afrin operasyonunu gündeme getireceğini söyledi.
"ZEYTİN DALI HAREKATI'NIN KISITLANMASINI YA DA DURDURULMASINI TALEP EDEBİLİR"
Basına yapılan açıklamaya göre, Tillerson temasları sırasında, Afrin operasyonu için itidal çağrısında bulunacak. Tillerson'ın Türkiye'den operasyonun kısıtlanması veya durdurulmasını da talep edebileceği belirtildi.
"GÖRÜŞMELER ZOR OLACAK, ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ"
Türkiye'nin son dönemde ABD'ye karşı sert çıkışlar yaptığını belirten yetkili, "Türkiye ile aynı fikirde olmak için, aynı noktada bulunmak için zor zamanlardan geçiyoruz. İletişime geçmede güçlükler yaşanabilir" ifadelerini kullandı.
ABD'li yetkili, Tillerson'ın Ankara'daki temaslarının zorlu olacağını da kaydetti.
İKİ KRİTİK ZİYARET
Tillerson'ın gelecek hafta ortasında Türkiye'de olması bekleniyor. Bu hafta sonu da ABD'den Türkiye'ye kritik bir ziyaret var; Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ın temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelecek.
İki isim, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikadaki "A Takımı"ndan olduğu belirtiliyor.
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Oğuzsoylu32 dk önce Şartlı şurtlu geleni kabul bile etmeyin kardeşim, gelecekse bizimde söyleyecek birkaç sözümüz var deyin kabulse gelsin yoksa. .tir olsun gitsin. Turan36 dk önce Bu hükümet made in Usainsallah Reisi Yine aldatildim demez Zatem Dik duramazve Hain Fetove USA ile. 15temmuz kadar Bu hükümet iyi calisiyordu Incirlik ten Pydye tonlarca silah gjdiyor Bu hülümeten sesdes yok Artik davutogludaAmerican cocugu Tekrar sahnende Allah Türkiyeye yardim etsin brahim aydemir46 dk önce Problem yok sinirlandiralim ama siz bizden önce girdiniz iraka suriyeye, siz gidin biz sizden sonra cikariz. Kapilari ve isigi da kapatiriz.Hatta chp-li hdp lileride alin amerikaya götürün sizin olsun Murat 1 sa önce Ey.Amerika. Savaş. Başlatırsan.israil. Haritadan. Temizleriz. 10.Dakika da. Bunlack. Biliyorum.Ondan. Korkuyorsun.Elin kolun bağlanıyor. EĞER. İSRAIL.OLMASAYDI.KESIN.NÜKLEER.SİLAHLAN.İLE. SALDIRIDIN.BUNLAR. BILIYORUZ Murat 1 sa önce Ey.Amerika. Savaş. Başlatırsan.Hiç.Şūpe. Yok. Ki.İSRAIL. Haritadan.Silinir.Gõze.Alırmısı.ISRAEL.soft.Target. Can tek1 sa önce O bölgede yapmaya çalıştığınız kahpeliğin farkındayız! Vatanımız bizim anamız korumak için ne gerekiyorsa yapacağız o bölgede size de teröristlerede yer yok Çanakkale gözüyle çıktık bu yola alayınızı silmeden duranın yedi ceddini bilmem ne yapsınlar! Gerekirse ben öleceğim benim çocuğumda ölecek ama size geçit YOK. ismet1 sa önce türkiyenin ....da bu terör besleyiçilerini Türkiyeye gelmesini kabul ediyorlar. ahmet2 sa önce taleb edersin etmesine de, avucunu yalarsin abdo2 sa önce DURMAK YOK VURMAYA DEVAM. DURDUĞUMUZ TAKDİRDE BUNLAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPACAKLAR mt2 sa önce yuzumuze tamam deyip terore binlerce TIR silahgonderenler, ayni sekilde karsilik gorecekler... dogal olarak