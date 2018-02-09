ABD'den Türkiye ve Tillerson açıklaması

ABD'den gelecek hafta Türkiye'ye yapılacak kritik ziyarete ilişkin bir açıklama geldi.

"TILLERSON, AFRİN'İ GÜNDEME GETİRECEK"

İsmi açıklanmayan ABD'li üst düzey bir yetkili, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ziyaretinde Afrin operasyonunu gündeme getireceğini söyledi.

"ZEYTİN DALI HAREKATI'NIN KISITLANMASINI YA DA DURDURULMASINI TALEP EDEBİLİR"

Basına yapılan açıklamaya göre, Tillerson temasları sırasında, Afrin operasyonu için itidal çağrısında bulunacak. Tillerson'ın Türkiye'den operasyonun kısıtlanması veya durdurulmasını da talep edebileceği belirtildi.

"GÖRÜŞMELER ZOR OLACAK, ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ"

Türkiye'nin son dönemde ABD'ye karşı sert çıkışlar yaptığını belirten yetkili, "Türkiye ile aynı fikirde olmak için, aynı noktada bulunmak için zor zamanlardan geçiyoruz. İletişime geçmede güçlükler yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili, Tillerson'ın Ankara'daki temaslarının zorlu olacağını da kaydetti.

İKİ KRİTİK ZİYARET

Tillerson'ın gelecek hafta ortasında Türkiye'de olması bekleniyor. Bu hafta sonu da ABD'den Türkiye'ye kritik bir ziyaret var; Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ın temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelecek.

İki isim, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikadaki "A Takımı"ndan olduğu belirtiliyor.