ABD'den Türkiye uyarısı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, vatandaşlarını İstanbul'daki muhtemel bir terör tehdidine karşı uyardı. Twitter üzerinden açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu, İstanbul'da özellikle Şişli ve Mecidiyeköy bölgelerinde terör saldırısı ihtimaline karşı vatandaşlarının duyarlı olmasını istedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Uzay Kesmen'in haberine göre, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun açıklamasında semt isimlerinin yanı sıra sokak ismine de yer verildi.



Açıklamaya göre, ABD vatandaşlarının Şişli'deki Ağaoğlu Sokak'tan uzak durması istendi. ABD'den gelen uyarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.