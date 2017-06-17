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ABD'den Türkiye uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu, Şişli ve Mecidiyeköy'de muhtemel terör tehdidine karşı vatandaşlarını uyardı

17 Haziran 2017 Cumartesi 00:55
ABD'den Türkiye uyarısı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, vatandaşlarını İstanbul'daki muhtemel bir terör tehdidine karşı uyardı. Twitter üzerinden açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu, İstanbul'da özellikle Şişli ve Mecidiyeköy bölgelerinde terör saldırısı ihtimaline karşı vatandaşlarının duyarlı olmasını istedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Uzay Kesmen'in haberine göre, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun açıklamasında semt isimlerinin yanı sıra sokak ismine de yer verildi.

Açıklamaya göre, ABD vatandaşlarının Şişli'deki Ağaoğlu Sokak'tan uzak durması istendi. ABD'den gelen uyarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 00:55
  1. ABD
  2. İstanbul Başkonsolosluğu
  • erkan dalkilicerkan dalkilic4 sa önce
    abd Türkiyeyle  geciyor bosuna ugrastirip baska yollardan Türkiyenin altini oyuyorlar serefsizler
  • turkturk7 sa önce
    abd bomba patlatacak
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