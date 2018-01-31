Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den Türkiye itirafı! Vazgeçirmeye çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Katar da dahil bir dizi ülkeyi Rus S-400 füze savunma sistemlerini almaktan vazgeçirmeye çalıştığını itiraf etti.

31 Ocak 2018 Çarşamba 16:05
ABD'den Türkiye itirafı! Vazgeçirmeye çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre Washington, bir dizi ülkeyi S-400 sistemlerini almaktan vazgeçirmek için çalışma yürütüyor.

ABD'li yetkili, Washington'un Rus savunma sistemlerini almayı planlayan Türkiye ve Katar'a ilişkin ne tür önlemler aldığı sorusuna "Bir dizi ülkeyle görüşmeler yapıyoruz. Bir karara vardığımızda uygun tedbirleri alacağız" yanıtını verdi.

 

'RUSYA HANGİ ANLAŞMALARIN BOZULDUĞUNU BİLİYOR'

Yaptırım tehdidi nedeniyle Rus savunma sistemlerini almaktan vazgeçen ülkeler veya şirketler hakkında bilgi vermeyen ABD'li yetkili, "Rusya, hangi anlaşmaların bozulduğunu biliyor" iddiasında bulundu.

Yetkili, Rusya'ya yaptırımların nihai amacının önemli miktardaki gelirlerin Rus hükümetine ulaşmasını önlemek olduğunu sözlerine ekledi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus savunma sektörüyle ve istihbaratıyla büyük anlaşmalar yapan yabancı kuruluşlara da yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 16:05
  1. rus
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li Gürsel Erol'dan partisine sert tepki: Kafamızı dışarı çıkarmıyoruz
    1. CHP'li Gürsel Erol'dan partisine sert..
    2. ABD ile kritik görüşme: Gündem Soçi ve..
    3. 85 tesisatçıyı taşıyordu! Tuvaleti..
    4. E-5’te trafiği kilitleyen kaza!
    5. Tavuskuşuyla uçağa binmek isteyince!
    6. ABD'den Türkiye itirafı! Vazgeçirmeye..
    7. Fazla uyuyanlar depresyona giriyor!
    8. Çağını Aşan Velî Hacı Hasan Efendi
    9. Onlar için yüzde 99 başarı tam bir..
    10. Sözde Afrin Kantonu lideri Esed..
    11. Bahçeli uyardı: İtibar edilmeyecektir
    12. Gözaltına alınan TTB üyesi bakın kim..
    13. Afrin'de en yüksek zirve ele geçirildi
    14. ABD'nin küstah iddiasını çürüten..
    15. Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı
    16. TSK'dan son dakika açıklaması!
    17. İsrail helikopteri düştü! Öyle bir..
    18. Tepki yağıyor! Yakın ilişkisi gün..
    19. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 4. roket..
    20. Sultanahmet bombacılarına ceza yağdı
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    CHP'li isim isyan etti! Nereye gitsem domuz etini...
    CHP'li isim isyan etti! Nereye gitsem domuz etini...
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!