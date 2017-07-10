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ABD'den Türkiye itirafı: 'Aramızdaki güven bitmişti ama...'

ABD Dışişleri Bakanı Ankara ile sıkıntıları aşmak için büyük çaba sarf ettiklerini ancak hala bazı sorunların sürdüğünü söyledi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 20:27
ABD'den Türkiye itirafı: 'Aramızdaki güven bitmişti ama...'

Dünya Petrol Kongresi’nin 22. Buluşması için İstanbul’a giden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ziyaretin sonunda Kuveyt’e hareketinden önce ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki personeliyle bir araya geldi.

Toplantıya ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis’in yanı sıra Ankara Büyükelçisi John Bass de katıldı. Tillerson toplantıda, Trump yönetimi göreve başladıktan sonra Türkiye ile ikili ilişkilerde gerilimin yükselmesine neden olan YPG krizine isim vermeden değindi. ABD Dışişleri Bakanı Ankara ile sıkıntıları aşmak için büyük çaba sarf ettiklerini ancak hala bazı sorunların sürdüğünü söyledi. Tillerson’ın kendi personeliyle yaptığı önemli toplantıda verdiği mesajların satır başları şöyle:

ARAMIZDAKİ GÜVEN KAYBOLMUŞTU

Türkiye ile ilişkilerimiz bir süredir sıkıntılı. Umut ediyorum ki ilişkileri tamir etmeye başlıyoruz. Şimdiye kadar üç farklı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaklaşık 6 saatlik görüşme yaptım. Aramızdaki ton açısından her görüşmenin bir öncekinden iyi olduğunu düşünüyorum. Birbirimize daha öne kaybetmiş olduğumuz güvenin bir kısmını yeniden tesis etmeye başladık. Bizim güvenimizi belli ölçüde kaybetmişlerdi, biz de onlarınkini kaybetmiştik. Şimdi yeniden her ilişkinin temeli olması gereken o güven seviyesine ulaşmak için çok çalışıyoruz.

SORUNLAR BİTMEDİ

Önümüzde hala bazı zorluklar olduğunu düşünüyorum. Bu ilişki güvenlikten ekonomik fırsatlara kadar pek çok sebeple ABD açısından olağanüstü önemli bir ilişki. Türkiye’nin önemli coğrafyası; Türk vatandaşlarının dünyanın bu önemli kavşağında yaşıyor olmaları doğanın bahşettiği bir şans.

Pek çok önemli sebep nedeniyle Türkiye ile ilişkimizi onarmamız, makul bir çerçeveye oturtmamız, güçlendirmemiz ve sonra da ilerlememiz gerekiyor. Bu yönde de bazı adımlar da atıyoruz.

SURİYE’DE KARŞILIKLI GÜVEN İÇİN BİR TEMEL MÜMKÜN

Manşetleri okuyorsunuz. Suriye’de epey ilerleme kaydediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki bazı bölgelerde aynı ilerlemeyi Türkiye ile birlikte gösterme konusunda umutluyuz. Bu alanda çok çalışmaya devam edeceğiz. Böylece gelişmekte olan güven açısından bir temel oluşturabileceğimizi düşünüyorum.

ZOR ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞTIĞINIZI BİLİYORUM

Burada zor görevler üstlenmiş olmanızı takdirle karşılıyorum, zorluklara rağmen işinizi büyük bir adanmışlık ve yurtseverlikle yapıyorsunuz. Siz burada bizim adımıza yaptıklarınızla Amerikan insanını temsil ediyorsunuz. İlişkilerin gerildiği bu dönemde çok zor şartlar altında çalıştığını bildiğim Türk personelimize de teşekkür ediyorum. Misyonumuza bağlılığınız sadece benim değil bütün Amerikalılar tarafından takdirle karşılandığını bilin.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 20:27
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