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ABD'den Türkiye hamlesi: Ankara'ya gelecek

ABD Savunma Bakanlığı, Bakan James Mattis'in 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.

18 Ağustos 2017 Cuma 22:29
ABD'den Türkiye hamlesi: Ankara'ya gelecek

ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Mattis, 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek." ifadesi kullanıldı.

Mattis'in, temaslarında iki ülke arasındaki "stratejik müttefikliğe" vurgu yaparak, bölgesel istikrarın sağlanması adına iki ülkenin ortaklığını ele alacağı, görüşmelerde aynı zamanda Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik endişelerinin konuşulacağı belirtildi.

Bakan Mattis'in, Türkiye ziyareti öncesinde Ürdün'e giderek Kral II. Abdullah ve Genelkurmay Başkanı Mamut Freihat ile görüşeceği kaydedildi.

Açıklamada, Mattis'in 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'da olacağı, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Savunma Bakanı Stepan Poltorak ile bir araya geleceği bildirildi.

BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK: İRAN VE KUVEYT GELDİ, ABD'NİN ARDINDAN RUSYA DA GELECEK

Ortadoğu'daki son gelişmeler üzerine diplomasi trafiğinin hızlanması dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Çarşamba günü 9 kişilik üst düzey yetkili ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'yi kabul etmişti.

Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed el-Halid el-Hamad el-Sabah da geçtiğimiz perşembe günü Ankara'da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşmüştü.

Ayrıca önümüzdeki hafta Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un da Türkiye'ye geleceğini açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 22:29
  1. abd savunma bakanı
  2. abd türkiye
  • vatansevervatansever19 dk önce
    Aradiginiz Turkiyeye su an ulasilamiyor..lutfen israile gitmeyi deneyin...
  • HTHT21 dk önce
    Allah muhabbetinizi, dostluğunuzu artırsın. Kılıçdaroğlu, Akşener Üst akıl dediğiniz ABD den akıl alıyor öylemi. Belliki siz akıl vermeye çağırdınız.
  • EfelerdiyariEfelerdiyari30 dk önce
    Gelmesin hacli köpegi.
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