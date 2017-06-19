ABD'den 'Türkiye' açıklaması! PKK'ya verilen silahlar...

Washington'da Ulusal Basın Kulübünün öğle yemeğine katılan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, terör örgütü PYD/PKK'ya verilen silahlar ve bu hususta Ankara'nın tepkisine yönelik açıklamalar yaptı.

YPG'YE SİLAH VERİLMESİYLE İLGİLİ SORU

Dunford, "ABD, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü gruplara binlerce hafif ve ağır silah veriyor. Bu silahların DAEŞ ile mücadeleden sonra 65 yıllık NATO ortağınıza dönmeyeceğini nasıl temin ediyorsunuz?" şeklindeki bir soruya, ABD'nin Türkiye ile stratejik ilişkilerini devam etmeye odaklanmış olduğunu belirtti.

"YAPTIKLARIMIZI RUTİN BİR ŞEKİLDE RAPOR EDİYORUZ"

Son 12 ay içerisinde Türkiye'ye dokuz kez seyahat ettiğini ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile son bir yıl içerisinde 15 defadan fazla görüştüğünü aktaran Dunford şöyle devam etti:

"Biz onlara (DAEŞ'e karşı) operasyonumuzun kilit unsurlarından birinin, görevimizi Türkiye ile ilişkilerimizi bozmadan tamamlamak olduğunu aktardık. Dolayısıyla Türklerle masaya oturduk ve kaygılarını gidermek için çok sıkı bir çerçeve hazırladık. Raporlama konusunda şeffafız. Yaptıklarımızı onlara tam olarak rutin bir şekilde rapor ediyoruz. Verdiğimiz silah tipleri ile ilgili şeffafız ve Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) verdiğimizi silahların sadece ve sadece Rakka operasyonu için verildiğini ve Türkiye'ye geçmeyeceğini denetlemek üzere mekanizmalar kurduk. Dolayısıyla bu konu bizim için oldukça önemli ve stratejik bir konu. Bunun farkındayız."

Terör örgütü PYD/PKK'ya verilen silahlar konusunda Bakan Mattis ve Bakan Işık arasında görüşmelerin söz konusu olduğunu aktaran Dunford, kendisinin de Orgeneral Hulusi Akar ile rutin bir şekilde görüştüğünü vurguladı.