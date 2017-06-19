ABD'den 'Türkiye' açıklaması! PKK'ya verilen silahlar...
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, PYD/PKK'ya verilen silahlar ve bu hususta Ankara'nın tepkisine yönelik açıklamalarda bulundu.19 Haziran 2017 Pazartesi 22:21
Washington'da Ulusal Basın Kulübünün öğle yemeğine katılan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, terör örgütü PYD/PKK'ya verilen silahlar ve bu hususta Ankara'nın tepkisine yönelik açıklamalar yaptı.
YPG'YE SİLAH VERİLMESİYLE İLGİLİ SORU
Dunford, "ABD, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü gruplara binlerce hafif ve ağır silah veriyor. Bu silahların DAEŞ ile mücadeleden sonra 65 yıllık NATO ortağınıza dönmeyeceğini nasıl temin ediyorsunuz?" şeklindeki bir soruya, ABD'nin Türkiye ile stratejik ilişkilerini devam etmeye odaklanmış olduğunu belirtti.
"YAPTIKLARIMIZI RUTİN BİR ŞEKİLDE RAPOR EDİYORUZ"
Son 12 ay içerisinde Türkiye'ye dokuz kez seyahat ettiğini ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile son bir yıl içerisinde 15 defadan fazla görüştüğünü aktaran Dunford şöyle devam etti:
"Biz onlara (DAEŞ'e karşı) operasyonumuzun kilit unsurlarından birinin, görevimizi Türkiye ile ilişkilerimizi bozmadan tamamlamak olduğunu aktardık. Dolayısıyla Türklerle masaya oturduk ve kaygılarını gidermek için çok sıkı bir çerçeve hazırladık. Raporlama konusunda şeffafız. Yaptıklarımızı onlara tam olarak rutin bir şekilde rapor ediyoruz. Verdiğimiz silah tipleri ile ilgili şeffafız ve Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) verdiğimizi silahların sadece ve sadece Rakka operasyonu için verildiğini ve Türkiye'ye geçmeyeceğini denetlemek üzere mekanizmalar kurduk. Dolayısıyla bu konu bizim için oldukça önemli ve stratejik bir konu. Bunun farkındayız."
Terör örgütü PYD/PKK'ya verilen silahlar konusunda Bakan Mattis ve Bakan Işık arasında görüşmelerin söz konusu olduğunu aktaran Dunford, kendisinin de Orgeneral Hulusi Akar ile rutin bir şekilde görüştüğünü vurguladı.
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Asena59 dk önce En büyük terrör devleti bu çakalın devleti. Orta Doğuyu haraca bağladılar, kendileri gibi terröristleri besliyor . Tamer danacı1 sa önce Bu silahların bize döneceği konusunda zerre kadar şüphem yok. Bu duruma tedbir almalıyız iszugen1 sa önce abd resmen saçmalıyor türkiye ile dalga geçiyor incirlik halla açık suriyede kürt devleti kuruyor karşı tedbir alınmıyacakmı Hkn...3 sa önce Yalan hepsi ...çünkü düşmana karşı hazır güçlü Türk Ordusu varken yerine pkk denen kendi gibi terörist ile kolkola girmesinden belli oluyor ve pkk yıileride Türkiye ye karşı koz olarak kullanacak. muzaffer9 sa önce Ne demek kullanılabilir! PKK nin silah fabrikası mi var? Şuan mehmetcigimiz polisinin o silahlarla şehit ediliyor. Böyle giderse iki yıla kadar Türkiye ye düzenli bir orduyla saldiracaklar. murat9 sa önce Pkk ypg pyd Suriye'de özgür Suriye ordusu.türk ordusu.ve türkiyeye .saldırcak biz onlarla uğraşırken kürt devleti kurulacak. gerçek ortada10 sa önce Bu Müslümanların çektiği zulüm ne büyük, Müslümansan hedefsin yok olmalısın ,bu yılanların sinsiliklerini hepimiz bilsekte ZAYIFIZRabbimizin bunları yok etmesini sabr ve inançla bekliyoruz İNŞALLAH Özkan 10 sa önce Gavurdan dost domuzdan post olmaz HABİB KARTAL10 sa önce Bakın değerli akit ekibinden kardeşler!!!! Herkesin bildiği herkesin hissettiği şeyleri yazarak ve söylenerek ancak vakit kaybeder düşmana da baya vakit kazandırırız. Örneğin size bazı şeyler sıralayım nasıl birbir olduğuna şahit olun!!!KK NEDİYOR? BANA YÜRÜYÜŞTE BİR ŞEY OLANİLİR KALKIŞMA OLABİLİR diyor.Yani kendi adamları bir fitne yapacak bunu ak partiye kakalayacaklar.Yine adalet denen rezalet yürüyüş fotosunda askerleri arkasına almıştı.Unutmayın aynı zaman diliminde manisadaki olay patlak verdi. BİR OLAYIN NEDENİ ANLAŞILMADAN O OLAY HAKKINDA KESİN HÜKMÜ KİM VERİRSE YA FAİLİDİR YA DA FAİLİN PİYONU!HALK TV çoktan ak partinin yemek şirketleri askeri zehirledi diyor.10 temmuzda bitecek olana yürüyüşü-KANAL D HABERDE HER GÜN ATATÜRKE HAKARET EDEN YAKALANMADI HABERİNİ-PKK OLAYLARIYLA HER GÜN TEK TÜK GELEN ŞEHİTLERİ-ZEHİRLENMELERİ-İsrailin yunan ve güney kıbrısla yaptığı anlaşmaları-Türkiye için diş bileyen mısır lejyonunu, 25 eylül bağımsızlık söylemini ve amerikanın faliyetlerini birleştirirseniz MUTLAKA CUMHURBAŞKANIMIZ VE HAKAN FİDANA YÖNELİK BİR PİSLİK VE KALKIŞMAYLA İŞE BAŞLAYACAKLARINI ANLARSINIZ.12 Korumanın tutuklanması kararı bir sonraki hamlede Cumhurbaşkanımızın saddam pozisyonuna taşınacağının açık göstergesi! Eeeeeeee peki söylenelim mi?BENCE BİLİNÇ ADACIKLARI OLUŞTURUN!!!FAAL OLMAYAN UYGULAMAYA GEÇİLMEYEN SÖYLEMLER BİR İŞE YARAMAZ!!!Mesela barzani şöyle yaparsa Türkiye kapılarını kapatır söylemi sert söylem değildir.Onun işine yarar! bİZİM ŞU SIRALAR YPGYE PYDYE BİR ŞEKİLDE SLADIRMAMIZ VE ONLARI VURMAMIZ ŞART!İsrail bir bahaneyle mutlaka şama kadar ilerleyecek.Mısr ve güney kıbrısla barzaniyi hazırladı!!!ÇOK UYUYORUZ ÇOK!İÇERDEKİLERLE DIŞARDAKİLER HER HAREKETİNDE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR. HALA abd silah verdi yakalandı yardım ediyor havasındayken abd bir gün Türkiyeye açıktan saldracak haberimiz yok!gafletimiz büyük çok büyük Gürhan10 sa önce Peki biz ne yapıyoruz sadece bu haberleri okumakla mı yetiniyoruz??