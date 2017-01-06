ABD’den Türk medyasına uyarı geldi: Bu durmalı

Türkiye'de medyada giderek artan ABD aleyhindeki haberler, Washington yönetimini alarma geçirdi.

ABD’den Türk medyasına uyarı geldi: Bu durmalı
Eklenme: 06 Ocak 2017, 19:13
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Amerikan karşıtı haberlerin “ABD vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye atabileceğine” dikkat çekerek, “Bu durmalı” dedi.

Kirby, sabahın ilk saatlerinde Twitter’dan yaptığı açıklamada önce Türkiye’de meydana gelen terör saldırılarını kınayarak, Türkiye’nin “NATO üyeliğine” vurgu yaptı. Ardından da, Türk medyasında artan Amerikan karşıtı haberlere değindi.

Kirby’nin mesajları şöyle:

“AMERİKAN VATANDAŞLARINI TEHLİKEYE ATAR. DURMALI…”

“Türkiye’de meydana gelen, aralarında yılbaşında İstanbul’da, bugün de İzmir’de gerçekleşenin de bulunduğu terörist saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Terörizme karşı NATO’daki müttefikimiz Türkiye ile birlikte mücadele ediyoruz. Türk medyasında ABD hakkındaki yangına körükle giden ve temelsiz suçlamalar rencide edici ve vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atabilir. Bunlar durmalı…”

 
EtiketlerABDTÜRK MEDYASIABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby
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Vatan sever

Gelipte benim Ülkemde hem Terrör estirirsin,hem Terrörü desteklersen,bizde derizki Amerika GO HOME,KAFAMIN TASIN ATTIRMAYIN PISLIKLER.DUNYANIN BAŞINA BELAMISINIZ NE !

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Dermanbey

Bu pice birisi kendi medyalarının yalan haberlerini hatırlatsın ama bizim medya en azından dogruları yazıyor..

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