ABD'den terör örgütüne özel şemsiye

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerce bombalı saldırılarda kullanılma ihtimali olan tuzaklanmış araç, çok sayıda patlayıcı ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 7 el bombası ve mühimmata el konuldu.

İÇİ ISI GEÇİRMEZ KAMUFLAJLI ŞEMSİYE KULLANDILAR

Cevizli köyündeki bir adres ve kırsalda yapılan aramalarda ise termal kameralardan ve insansız hava araçlarından gizlenmek için iç tarafı ısı geçirmez malzemeyle kaplı kamuflajlı 3 şemsiye bulundu.