ABD'den terör örgütüne özel şemsiye
Hakkari’de bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen tuzaklanmış bir araç imha edilirken, Kazan Vadisi’nde yürütülen operasyonlarda ise silah, patlayıcı madde ve şemsiye ele geçirildi.17 Ocak 2018 Çarşamba 17:03
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerce bombalı saldırılarda kullanılma ihtimali olan tuzaklanmış araç, çok sayıda patlayıcı ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 7 el bombası ve mühimmata el konuldu.
İÇİ ISI GEÇİRMEZ KAMUFLAJLI ŞEMSİYE KULLANDILAR
Cevizli köyündeki bir adres ve kırsalda yapılan aramalarda ise termal kameralardan ve insansız hava araçlarından gizlenmek için iç tarafı ısı geçirmez malzemeyle kaplı kamuflajlı 3 şemsiye bulundu.