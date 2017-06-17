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ABD'den terör örgütüne 348 TIR silah yardımı

Obama döneminden bu yana terör örgütü PKK/PYD'yi desteleyen ABD, Trump'ın terör örgütüne silah yardımı yapılmasını öngören kararnameyi imzalamasının ardından ağır silah yardımı yapmaya başladı. Pentagon'un terör örgütüne son bir ay içerisinde 348 TIR ağır silah gönderdiği belirtiliyor.

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:58
ABD'den terör örgütüne 348 TIR silah yardımı

ABD yönetiminin terör örgütü PKK/PYD’ye askeri yardımları devam ediyor. Eski Başkan Barack Obama döneminden beri PKK/PYD’yi destekleyen ABD, yeni dönemde de bu tutumunu sürdürüyor. Terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında PKK/PYD’yi silahlandıran ABD, Suriye’nin Haseke ili üzerinden örgüte ağır silah gönderiyor.

Silah yardımının yapılmasında büyük rol oynayan CENTOM destekli yardımlar, Nisan ayından bu yana sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Mayıs’ta Pentagon’un PKK/PYD’yi silahlandırmayı tavsiye eden kararı onaylanmasının ardından Suriye’ye gönderilen TIR sayısı 348’e ulaştı.

15 Mayıs’tan bu yana devam eden yardımlarda şu ana kadar 7 ayrı sevkiyat gerçekleştirildi. Bu sevkiyatlarda örgüte toplam 348 TIR silah gönderen ABD’nin yardımlarının devam edeceği belirtiliyor.

Son sevkiyatı 16 Haziran’da gerçekleştiren ABD, terör örgütünün kontrolünde bulunan Rakka’nın kuzeyine 50 TIR ağır silah yolladı.

Pentagon’un yaptığı açıklamaya göre, makineli tüfek, ağır makineli tüfek, Amerikan yapımı RPG-7 ve AT-4 ile Rus yapımı SPG-9 tanksavar gönderilen silahlar arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:58
  1. ABD
  2. PKK
  3. PYD
  4. DEAŞ
  5. SURİYE
  6. Donald Trump
  7. Pentagon
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 gün önce
    DEAŞ Bahane, Silahlar PYD ' ye. Amaç, İşgal. Bu Silahları ÖSO, Ele Geçirmeli.
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