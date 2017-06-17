ABD'den terör örgütü PYD'ye 348 TIR silah hediye!

ABD yönetiminin terör örgütü PKK/PYD’ye askeri yardımları devam ediyor. Eski Başkan Barack Obama döneminden beri PKK/PYD’yi destekleyen ABD, yeni dönemde de bu tutumunu sürdürüyor. Terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında PKK/PYD’yi silahlandıran ABD, Suriye’nin Haseke ili üzerinden örgüte ağır silah gönderiyor.

Silah yardımının yapılmasında büyük rol oynayan CENTOM destekli yardımlar, Nisan ayından bu yana sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Mayıs’ta Pentagon’un PKK/PYD’yi silahlandırmayı tavsiye eden kararı onaylanmasının ardından Suriye’ye gönderilen TIR sayısı 348’e ulaştı.

Yenişafak'ın haberine göre, 15 Mayıs’tan bu yana devam eden yardımlarda şu ana kadar 7 ayrı sevkiyat gerçekleştirildi. Bu sevkiyatlarda örgüte toplam 348 TIR silah gönderen ABD’nin yardımlarının devam edeceği belirtiliyor.

Son sevkiyatı 16 Haziran’da gerçekleştiren ABD, terör örgütünün kontrolünde bulunan Rakka’nın kuzeyine 50 TIR ağır silah yolladı.

Pentagon’un yaptığı açıklamaya göre, makineli tüfek, ağır makineli tüfek, Amerikan yapımı RPG-7 ve AT-4 ile Rus yapımı SPG-9 tanksavar gönderilen silahlar arasında yer alıyor.

ABD FETÖ'ye de kucak açtı

ABD, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olan teröristbaşı Fetullah Gülen'e ve ona bağlı teröristlere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin gönderdiği binlerce belgeye rağmen geri iade konusunda hiçbir adım atmayan ABD'li yetkililer bu politikalarından dolayı Türk kamuoyunda bir hayli eleştiriliyor.