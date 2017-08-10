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ABD'den 'Telafer' açıklaması: Oradan çıkarmak zor olur!

ABD'li sözcü Albay Ryan Dillon, Irak'ın Tel Afer kentinde 2 bin DEAŞ militanının bulunduğunu ve örgütün oradan çıkarılmasının zor olacağını söyledi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:07
ABD'den 'Telafer' açıklaması: Oradan çıkarmak zor olur!

Albay Dillon, Bağdat'tan video konferans yöntemiyle bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı yapılan operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

DEAŞ'I ORADAN ÇIKARMAK ZOR OLUR

Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasıyla Irak'ta örgütün elinde son birkaç yer kaldığını aktaran Dillon, "Koalisyon Tel Afer'in içinde ve civarında 2 bin DEAŞ savaşçısının bulunduğunu tahmin ediyor. DEAŞ'ı Irak'taki son kalelerinden birinden çıkarmanın zor olacağını düşünüyoruz." dedi.

DEAŞ'tan temizlenen bölgelerle ilgili bilgi veren Dillon, örgütün Musul'u kaybetmesi ve Rakka'yı da kaybediyor olması dolayısıyla büyük bir baskı altında olduğunu ve gelir kaynaklarının büyük kısmını kaybettiğini ifade etti.

Koalisyonun son 3 yılda DEAŞ'a ait 30 bankayı vurduğu bilgisini paylaşan Dillon, Irak hükümetinin de bu süre zarfında DEAŞ'a ait 90 bankanın küresel finans sistemiyle bağlantısını kestiğini kaydetti.

MÜNBİÇ'TE ABD ASKERLERİNE SALDIRI

ABD birliklerinin Münbiç ilçesinde güvence ve destek vermek üzere devriye gezmeye devam ettiğini ifade eden Dillon, geçen hafta ABD kuvvetlerini doğrudan hedef alacak şekilde ateş açıldığını ancak herhangi bir can kaybı, yaralanma veya ekipman hasarının meydana gelmediğini aktardı.

ABD birliklerinin kendilerini koruyacak kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Dillon, şunları kaydetti:

KİMİN OLDUĞUNU BİLMİYORUZ

"Saldırının arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz ama oradaki varlığımız konusunda oldukça açığız. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu devriyeler açıktan yapılıyor. Kuvvetlerimiz açık bir şekilde işaretlidir. Bir süredir oradayız. Dolayısıyla bu bölgede bulunmamız kimseye yeni bir habermiş gibi gelmemeli."

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:07
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