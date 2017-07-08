ABD'den tehlikeli adım! Kore Yarımadası'nda 10 saat uçtular

Pasifik Okyanusu üstündeki Guam Adası'ndan havalanıp Güney Çin Denizi'nden geçerek Kore Yarımadası üstüne ulaşan iki ABD B-1B Lancer bombardıman uçağı, tatbikata katıldı.

Güney Çin Denizi üstünden geçmesi nedeniyle tepki alan ABD, daha büyük bir tepkiyi bu kez Kuzey Kore'den alabilir. Zira, son olarak ilk kıtalararası balistik füzesi Hwasong-14'ü başarıyla test eden Kim Jong-un, yeni bir denemeye kalkışabilir.

Güney Kore ve Japonya'nın ortak tatbikatında yer alan ses hızını aşabilen B-1B Lancer'ların, 10 saatlik bir uçuş yaptığı bildirildi. Tatbikatta ABD'nin F-16 savaş uçakları da yer aldı.

ABD Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanı Terrence O' Shaughnessy, "Kuzey Kore'nin eylemleri, müttefiklerimiz, ortaklarımız ve vatanımız için bir tehdittir. Açık konuşayım, göreve çağrılırsak, müttefik hava kuvvetlerimizin tam ölümcül kapasitesini ortaya koymak için eğitimli, teçhizatlı ve hazırız" dedi.

ABD Kore Kuvvetleri (USFK) Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson ise, "ABD bombardıman uçakları ve Kore Cumhuriyeti savaşçıları, elimizde bulunan birçok ölümcül askeri seçenekten sadece ikisidir" ifadesini kullandı.

Tatbikatın ardından Guam'a dönen B-1B'ler, Doğu Çin Denizi üzerinden geçti. ABD jetlerine, Japonya'ya ait F-2 savaş uçakları da eşlik etti.

Pentagon'un ilkbaharda Kore açıklarına uçak gemisi göndermesiyle zirve yapan gerilimde, Kuzey Kore ve ABD nükleer savaşın eşiğine gelmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, USS Carl Vinson uçak gemisini tek bir füzeyle batırabileceğini ilan etmiş ve nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceğini duyurmuştu.

Kim, bu yıl içinde 10'dan fazla füze testi gerçekleştirdi. Son fırlatılan Hwasong-14, Pyongyang'ın ilk kıtalararası balistik füzesi olarak kayıtlara geçti. 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaşan füzenin, ABD'nin Alaska kıyılarını vurabileceği tahmin ediliyor.

ABD lideri Donald Trump, utanç verici olarak tanımladığı son füze denemesinin sonuçları olacağını söyledi.