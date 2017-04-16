ABD'den tehdit gibi açıklama! Tüm seçenekler...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, Kuzey Kore'nin son füze denemesinden sonra flaş bir açıklama yaptı.

ABD'den tehdit gibi açıklama! Tüm seçenekler...
Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:03

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, başarısız bir füze testi gerçekleştiren Kuzey Kore'ye karşı "tüm seçeneklerin masada" olduğunu açıkladı.

 
EtiketlerabdKuzey KoretrumpAmerika Haberleri
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