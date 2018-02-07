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ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Rusya'nın nükleer anlaşmaları ihlal etmesi halinde denizde konuşlu seyir füzelerini tekrar devreye sokacağını ifade etti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 00:21
ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Paul Selva ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde, ABD’nin 2018 Nükleer Durum İnceleme ve ABD Ulusal Savunma Strateji Belgeleri hakkında kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.

Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nde, "Denizde konuşlu nükleer seyir füzelerinin modernize edilerek devreye sokulması ve düşük tesirli balistik füzelerin ABD’nin nükleer silahlarına eklenmesi önerisinin nedeni" ile ilgili soru üzerine Mattis, “Bunun arkasındaki fikir müzakerecilerimizin güç üzerinden müzakere yürütmelerini sağlamaktır.” dedi.

Rusya’nın 1987 yılında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal ederek stratejik olmayan nükleer balistik füzelerini devreye soktuğunu hatırlatan Mattis, “Rusların bizden bir şey görmeden ellerindeki bir şeylerden vazgeçmeye istekli olacaklarını sanmıyorum.” şeklinde konuştu.

"MÜZAKEREDEN ÖNCE AÇIKLAMAK İSTEMİYORUM"

"Rusya’nın söz konusu anlaşmayı ihlal eden adımlarını geri alması durumunda, ABD’nin denizde konuşlu balistik füze ve düşük tesirli balistik füzeleri devreye sokmaktan vazgeçip vazgeçmeyeceği" sorusuna ise Mattis “Müzakereden önce bunu açıklamak istemiyorum.” yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 00:21
  1. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'
  2. Paul Selva
  3. ABD
  4. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis

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