ABD'den Tayvan'a dev silah satışı

AA muhabirine açıklama yapan ABD'li üst düzey yetkili, Dışişleri Bakanlığının Tayvan hükümetine 1,3 milyar dolarlık silah satışını onayladığını, satış konusunda Kongre'yi bilgilendirdiklerini belirtti.



Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "ABD'nin uzun yıllardır sürdürdüğü politika gereği, Tayvan’a silah satışı kararı, Tayvan İlişkileri Kanunu'na uygun olarak ve Tayvan’ın savunma ihtiyaçları gözetilerek verilmiştir. Üç Ortak Bildiri ve Tayvan İlişkileri Kanunu'na dayalı 'Tek Çin' politikamızda bir değişiklik söz konusu değildir." diye konuştu.

Satışın detaylarına girmek istemeyen yetkili, paketin, Tayvan’ın savunma sistemlerinin analogdan dijitale çevrilmesi dahil, modernizasyonu da içerdiğini kaydetti.

ABD yönetiminin Tayvan’ın güvenliğini önemsediğini vurgulayan yetkili, "Tayvan’a yapılan silah satışlarının bölgedeki barış ve istikrara katkıda bulunduğunu" savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce Tayvan liderini telefonla araması, Pekin ile Washington arasındaki ipleri germişti. Söz konusu satışın iki ülkeyi karşı karşıya getirebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA