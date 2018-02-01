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ABD'den tarihi iki yüzlülük! Skandal ifadeler! Türkiye'nin operasyonları...

ABD’den, Savunma Bakanı James Mattis’in Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili kullandığı 'Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları, terör örgütü DEAŞ'in yenilmesinin garantiye alınması çabalarından dikkati dağıtıyor' ifadesine benzer açıklamalar gelmeye devam ediyor.

01 Şubat 2018 Perşembe 11:48
ABD'den tarihi iki yüzlülük! Skandal ifadeler! Türkiye'nin operasyonları...

AP ajansının aktardığına göre terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon yetkilileri, harekatın ‘Fırat Vadisi’nde Irak- Suriye sınırı boyunca elde edilen kazanımları istikrarsızlaştırabileceği’ görüşünde.

Irak’taki en üst düzey ABD’li komutan olan Korgeneral Paul Funk, Irak-Suriye sınırındaki Kaim kasabası yakınlarındaki bir karakolu ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, Afrin’deki harekatın terör örgütü DEAŞ'ın diğer ceplerindeki baskıyı azaltma ihtimalinden ‘büyük endişe’ duyduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK/YPG’yi kasteden Funk “Partnerimizin dikkatinin dağılmasını istemem. Bu, Suriye tarafında DEAŞ’e karşı aralıksız devam eden bir mücadele” dedi.

Irak’ın batısında görev yapan Yarbay Brandon Payne de YPG’lilerin Afrin’deki harekata odaklanması durumunda savaşçılarını sınır bölgesinden çekebileceğini söyledi. Böylesi bir senaryonun terör örgütü DEAŞ'in asıl odak noktası olmaktan çıkaracağını ve örgüte manevra alanı vereceğini belirten Payne “Bunu yapmak istemiyoruz” ifadesini kullandı.

Sputnik

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 11:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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