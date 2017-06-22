ABD'den Suudilere şaşırtan çağrı: En kısa sürede…

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin "teröristlere ve aşırıcılara desteğin tamamen kesilmesi ve Katar krizinin çözümü" konularını görüştükleri kaydedildi. Açıklamada "Başkan ve veliaht, Ortadoğu ve diğer bölgelerdeki güvenlik, istikrar ve refah alanındaki ortak hedeflerimizi sürdürmek adına yakın işbirliğine bağlılar" dendi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise yaptığı açıklamada, Katar'la diplomatik ilişkilerini kesen Arap ülkelerinin Doha'ya en kısa sürede "akla yatkın ve uygulanabilir" taleplerinin yer aldığı bir liste sunmasını umduklarını söyledi.

Tillerson "Suudiler, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreynliler tarafından bir talep listesinin koordine edildiğini ve oluşturulduğunu anlıyoruz" diyerek, "Umut ediyoruz ki bu talep listesi en kısa sürede Katar'a iletilir ve iletilen talepler akla yatkın ve uygulanabilir olur" şeklinde konuştu. Tillerson ayrıca, krizin çözülebilmesi için Kuveyt'in sergilediği arabuluculuk gayretini ABD'nin desteklediğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği bir grup Arap ülkesi, 5 Haziran'da eş zamanlı olarak Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmişti.