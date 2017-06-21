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ABD'den Suudi Arabistan ve BAE'ye: Amacınız ne?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki endişelerini henüz detaylandırmamalarına şaşırdıklarını belirterek, "Amaç gerçekten terörizm mi?" diye sordu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 09:04
ABD'den Suudi Arabistan ve BAE'ye: Amacınız ne?

Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Katar'a karşı uygulanan ambargonun 5 Haziran'da başladığını kaydeden Nauert, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, iddialarının detaylarını henüz kamuoyu ile paylaşmadığına dikkati çekti.

'ŞAŞIRMIŞ DURUMDAYIZ'

Nauert, "Ambargoyu uygulamaya iki haftadan fazla bir zaman önce başladılar. Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki iddialarının detaylarını henüz kamuoyu ile paylaşmamasına karşı şaşırmış durumdayız" ifadesini kullandı.

Bu durum karşısında ABD'nin duyduğu endişeyi dile getiren Sözcü, "Bu zaman dilimi arttıkça Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptıkları karşısında şüpheler artıyor" diye konuştu.

Sözcü, "Bu aşamada basit bir soruyla karşı karşıyayız: Atılan adımlar gerçekten Katar'ın terörizmi desteklediği yönündeki iddiaların sonucu muydu, yoksa Körfez ülkeleri arasında uzun zamandan beri var olan sorunlarla mı ilgiliydi?" dedi.

​TILLERSON, YAPTIRIMLARIN GEVŞETİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan, ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı. Katar ise 'amacı devlete zarar vermek ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kalındığını' ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta, Katar'ın terörizmi en üst seviyede desteklediğini savunmuş, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Katar'a uygulanan yaptırımların gevşetilmesini istemişti.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 09:04
  1. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
  2. Körfez ülkeleri
  • mertmert5 sa önce
    Abd resmen korfez ulkeleriyle dalga geciyor bu ellerinde petrol zenginliginden baska birsey olmayan capsiz ulkeler buyuk ulkelerin oyuncagi olurlar
  • E.ozdemir.E.ozdemir.6 sa önce
    Simdilik katara zorla savaş uçağı satıp 12 milyar dolarlık haraçını aldı.150 milyarda arabistana düdükledi. Kuzey Kore'ye hirladi durdu baktiki petrol ve alacak bir şey yok vazgecti. Arap halkları ve onun satılmış liderleri buna gercekten mustehak.
  • Hkn...Hkn...6 sa önce
    Dostumuz Katar değil de sonunda izolasyon uygulayan ambargocuların zarar göreceği belliydi...Katarı savunanlar olarak ve ülke olarak doğru şeyler yaptık.
Bugünkü Akit

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