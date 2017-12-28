ABD'den Suriye ve Esed kararı!

ABD'nin öncülüğünde kurulan ve Suriye'de operasyonlar yürüten DAEŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de hükümet kontrolündeki bölgelerde operasyon yapmayacaklarını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre koalisyon yetkilisi Tümgeneral Felix Gedney, yaptığı açıklamada, "Esad kontrolündeki bölgelerde operasyonları sürdürmek niyetinde değiliz" dedi.

DAEŞ militanlarının Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerde 'rahatça hareket ettiğini' ileri süren Gedney, "Bu bize, Suriye rejiminin DAEŞ'i yok etme niyeti olmadığını ya da bunu yapma gücü bulunmadığını gösteriyor" dedi.

RUSYA'DAN FLAŞ İDDİA: ESAD KUŞATTI

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği mülakatta, ABD’nin Suriye’deki El Tanf üssüne yönelik gözlemlerde, üste örgüt mensuplarının bulunduğunu ve orada eğitim aldıklarını iddia etti.

Üssün, Suriye'nin güneyinde, Ürdün ve Irak sınırında bulunduğunu kaydeden Gerasimov, “Çok yoğun bir şekilde olmasa da Suriye ordusu ABD’ye ait El Tanf üssünü tümüyle abluka altına aldı.” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan Şaddadi kampında da DEAŞ’lıların eğitim gördüğünü ileri süren Gerasimov, "Burası Kürtler tarafından kontrol edilen bir bölge ve orada bir ABD askeri üssü daha var. Ayrıca 800 kadar DEAŞ üyesi, Fırat'ın doğusundan bu kampa geldi.” dedi.

DEAŞ’lıların “Yeni Suriye Ordusu” adı altında ABD’ye ait bu üslerde eğitim aldıklarını savunan Gerasimov, “ABD, DEAŞ mensuplarını eğiterek ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bana öyle geliyor ki koalisyonun DEAŞ’ı ortadan kaldırmak gibi bir hedefi hiç olmadı.” değerlendirmesinde bulundu.

İLK SALDIRI ARALIK 2015

DAEŞ karşıtı koalisyon, Suriye ordusuna karşı ilk saldırısını Aralık 2015'te gerçekleştirmiş, Suriye hükümetine ait askeri kampın vurulması sonucu 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Rusya ve ABD arasında Suriye'de karşı karşıya gelmeyi engellemek amacıyla 2015 yılında 'acil hat' kurulmuştu.

7 Nisan'da ABD gemilerinden fırlatılan füzelerle Suriye'nin Şayrat hava üssü vurulmuştu. 16 Eylül'de de Deyr-ez-Zor yakınlarında Suriye ordusuna bağlı güçlere ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları tarafından hava saldırısı düzenlenmiş, 100'ü aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıların ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şam'ın izni dışında operasyonlar yürüten ABD'nin Suriye'deki varlığının yasal olmadığını vurgulamıştı. Rusya, Koalisyon'un Suriye'deki operasyonlarının yıkım getirdiğini, DAEŞ karşıtı mücadeleye katkı sunmadığını ifade etmişti.