ABD'den Suriye konusunda 'Erdoğan' itirafı!

Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeniden çalışılması gerektiğini söyledi.

ABD'den Suriye konusunda 'Erdoğan' itirafı!
Eklenme: 11 Ocak 2017, 22:45
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Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, "Suriye meselesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir." dedi.

 
EtiketlerRex Tillerson
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