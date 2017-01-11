ABD'den Suriye konusunda 'Erdoğan' itirafı!

Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, "Suriye meselesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir." dedi.
Eklenme: 11 Ocak 2017, 22:45
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Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, "Suriye meselesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir." dedi.
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