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ABD'den 'Suriye' açıklaması: Aşırı derecede kaygılıyız!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert "ABD, İdlib, Doğu Guta ve Suriye'nin diğer bölgelerinde şiddetin artmasından, rejim ve Rusya hava saldırılarından aşırı derecede kaygı duymaktadır"

08 Şubat 2018 Perşembe 22:50
ABD'den 'Suriye' açıklaması: Aşırı derecede kaygılıyız!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Doğu Guta ve İdlib dahil olmak üzere Suriye'de rejim ve Rusya'nın hava saldırılarından aşırı derecede kaygı duyduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Nauert'in, "ABD, İdlib, Doğu Guta ve Suriye'nin diğer bölgelerinde şiddetin artmasından, rejim ve Rusya hava saldırılarından aşırı derecede kaygı duymaktadır." ifadesine yer verildi.

Son 48 saatte rejimin kimyasal silah kullandığına yönelik haberler aldıklarını belirten Sözcü Nauert, saldırıların sona ermesi gerektiğini kaydetti.

BM'nin, Doğu Guta'ya insani yardımların ulaşması için şiddet olaylarına ara verilmesi ve sağlık gerekçeleriyle 700 sivilin dışarı çıkarılması çağrısını desteklediklerini belirten Nauert, Rusya'nın Şam üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 22:50
  1. ABD
  2. İdlib
  3. Doğu Guta
  4. Heather Nauert

YORUM YAZ

  • KafkefKafkef48 dk önce
    Bizde sizden çok kaygılıyız iki yüzlü dönek olmanızdan
  • İkraİkra1 sa önce
    Terorist isine geldigi zaman bm diyor..iyi de kudus icin bm karari,siviller icin bm karari yok mu??
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