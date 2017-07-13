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ABD'den Suriye açıklaması!

ABD'nin terör örgütü DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk çarpıcı açıklamalarda bulundu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 17:26
ABD'den Suriye açıklaması!

ABD'nin terör örgütü DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, 'Tüm ülkeye hakim bir hükümet olmadığı için uluslararası toplum Suriye'nin yeniden inşasına yardıma yanaşmayacaktır.' dedi.

MUSUL OPERASYONU ÜZERİNE

Toplantının açılış konuşmasını yapan ABD DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, "Irak, Suriye, Kuzey Afrika ve Batı Asya'da DAEŞ'in durumunu konuşacağımız, verimli bir toplantı bizi bekliyor" dedi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 17:26
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  • Abdülhamit Abdülhamit 51 dk önce
    En büyük terörist sahtekar fitnebaz ABD esasen senin konuşulmanlazım islam dünyasında, fitneci kafir ABD!
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