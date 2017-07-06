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ABD'den Somali'ye hava saldırısı!

ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM), Somali'de Eş-Şebab'a ait bir toplanma alanına yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 00:42
ABD'den Somali'ye hava saldırısı!

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı  (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, saldırıyı "kitlesel savunma" olarak niteledi.

Söz konusu saldırının, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun yaklaşık 400  kilometre güneydoğusunda yapıldığını aktaran Davis "Saldırıda Eş-Şebab'a ait bir  toplanma alanı hedef alındı. Kullanılabilir istihbari bilgiler üzerinden hareket  edilerek gerçekleştirildi. Sonuçlarını değerlendiriyoruz. Yeni bilgiler çıktıkça  paylaşacağız." dedi.

ABD'nin Eş-Şebab'a karşı Somali ordusuna destek vermek üzere ülkede 50  özel kuvvet askeri bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, AFRICOM'a mart ayında Somali'de tek taraflı saldırı yapma yetkisi vermişti.


Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 00:42
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