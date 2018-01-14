ABD'den skandal 'YPG' açıklaması! 30 bin kişilik ordu...

Yeni gücün 30 bin kişiden oluşmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada sınır güvenlik gücünün Türkiye ve Irak sınırını kontrol edeceği belirtildi.

Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, ABD'nin eğittiği 'Sınır Güvenlik Gücü' nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarının geçen hafta dışişleri bakanlığına çağırıldığını söyledi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile ortak hareket ettiği biliniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Afrin'e operasyon mesajı vermişti.

KUZEY ORDUSUNU KURDUK DEMİŞLERDİ

Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG, Suriye'de kendi ordularını kurduklarını 4 gün önce itiraf etmişlerdi.

İngiliz The Times'ın haberine göre, örgüt elebaşlarından Abdülkadir Effedili, 11 Ocak’ta ABD desteğiyle işgal ettikleri kentlerin durumuna ilişkin, "Tehditlere cevap vermek için kendi ordumuzu oluşturuyoruz." demişti.

Türkiye, İran ve Beşar Esad rejimine ait güçlerin, örgütün elindeki tüm toprakları almak istediğini savunan Effedili, ABD desteğine duydukları güveni, "İranlıların ve Suriye rejiminin, ABD buradayken ülkenin tümünü kontrol etmeye çalışmayacağından eminiz." sözleriyle açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ise 22 Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önleme gerekçesini ileri sürerek, Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmuştu. Yerel kaynaklar, ABD'nin YPG'nin Kandil yapılanmasıyla yeni oluşum için ilk etapta 400 terör örgütü mensubuna eğitim verdiğini bildirmişti. ABD'nin sınır muhafız birliği adı altında verdiği eğitim ve diğer yardımlarla, örgütün "Kuzey Ordusu" adını verdiği sözde düzenli oluşumun altyapısını kurduğu belirtilmişti.