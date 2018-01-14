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ABD'den skandal 'YPG' açıklaması! 30 bin kişilik ordu...

ABD liderliğinde DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonun Suriye'deki ortaklarıyla 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kurmak için çalıştığını açıkladı.

14 Ocak 2018 Pazar 18:06
ABD'den skandal 'YPG' açıklaması! 30 bin kişilik ordu...

Yeni gücün 30 bin kişiden oluşmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada sınır güvenlik gücünün Türkiye ve Irak sınırını kontrol edeceği belirtildi.

Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, ABD'nin eğittiği 'Sınır Güvenlik Gücü' nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarının geçen hafta dışişleri bakanlığına çağırıldığını söyledi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile ortak hareket ettiği biliniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Afrin'e operasyon mesajı vermişti.

KUZEY ORDUSUNU KURDUK DEMİŞLERDİ

Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG, Suriye'de kendi ordularını kurduklarını 4 gün önce itiraf etmişlerdi.

İngiliz The Times'ın haberine göre, örgüt elebaşlarından Abdülkadir Effedili, 11 Ocak’ta ABD desteğiyle işgal ettikleri kentlerin durumuna ilişkin, "Tehditlere cevap vermek için kendi ordumuzu oluşturuyoruz." demişti.

Türkiye, İran ve Beşar Esad rejimine ait güçlerin, örgütün elindeki tüm toprakları almak istediğini savunan Effedili, ABD desteğine duydukları güveni, "İranlıların ve Suriye rejiminin, ABD buradayken ülkenin tümünü kontrol etmeye çalışmayacağından eminiz." sözleriyle açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ise 22 Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önleme gerekçesini ileri sürerek, Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmuştu. Yerel kaynaklar, ABD'nin YPG'nin Kandil yapılanmasıyla yeni oluşum için ilk etapta 400 terör örgütü mensubuna eğitim verdiğini bildirmişti. ABD'nin sınır muhafız birliği adı altında verdiği eğitim ve diğer yardımlarla, örgütün "Kuzey Ordusu" adını verdiği sözde düzenli oluşumun altyapısını kurduğu belirtilmişti.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 18:06
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • HasanHasan18 dk önce
    Abd ye itlerine iyi bir ders vermenin zamanı geldi...
  • CahilCahil19 dk önce
    Yaşasın BOP ve esbaskanlari yakında amerikanin en uzak ve en ucuzaskeri olmaktan
  • TimurTimur21 dk önce
    Kimin sinirini kimden koruyon.bu hamle sonunuz olacak.sonunuzu ve ipinizi musluman turk getirecek.sozde arzi mevuda gomuleceksiniz.turke biat edin.
  • rterte22 dk önce
    helal be erdoğana da bu yakışır
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti31 dk önce
    ORDU olan Terörüsleri Daha kolay Leş ederiz Evel Allah.Düz arazide Suriye'de görecez bakalım elmi yaban beymi.Abd seninde fiyakalı bozacaz inşaAllah.
  • gurbetcimgurbetcim35 dk önce
    Terör örgütünü bize karsi silahlandirlilar güya daese karsimis
  • çağlarçağlar56 dk önce
    deaşa karşı değil TÜRKİYE CUMHURİYETİNE karşı bir şeydir bu, ancak ne varki halen incirlik açık,halen coniler adanada kol geziyor bu ülke bunu haketmiyor bu conilere ders vermek lazım, ortadoğuyu karıştırdılar şimdiki pilanları nedir, şüphesizki(ALLAH) tuzak kuranların en hayırlısıdır, YÜCE VE BİR OLAN (ALLAH) o zalimlerin oyununlarını tez zamanda bozar inşaALLAH. kazdıkları çukura kendileri düşmesi dlleğiyle,..
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