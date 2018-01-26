Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Medya
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
ABD'den skandal PKK açıklaması!
Reyhanlı'ya roketli saldırı
Putin'den İslam için önemli hamle!
YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor
Aylık 2000 lira burs
İnanılmaz kaza... Vatan Caddesi kapandı
Yola çıktılar! 'Bekleyin bizi...'
Trump'tan Filistin'e Kudüs şantajı!
Almanya'daki camiye "Afrin" saldırısı
Kalp gribi nedir, en çok kimlerde görülür?
Barzani'nden tepki toplayan Afrin açıklaması
Ümit Özat'tan radikal öneri: Kaleci değişikliği...
Azerbaycan'dan Türkiye'ye Zeytin Dalı desteği
Katarlı holding Türk devine ortak oldu
Trump-Erdoğan görüşmesi için flaş açıklama!
Rusya'dan ABD'ye bir Suriye çıkışı daha!
TFF'den 'Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek
Teröristler'den 3 kirli teklif
Kendi işini kuranlara müthiş destek
O FETÖ'cüler hakkında 4.5 milyon liralık tazminat davası
ABD'den skandal PKK açıklaması!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: 'Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısında DEAŞ'tan gözünü çevirip PKK'nın peşine düştü.'
26 Ocak 2018 Cuma 00:39
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 00:39
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
Bugünkü Akit
Dünya
ABD'den küstah tehdit: Sonuçları ağır olur
Sağlık
Kişinin alın yazısı iyi olsun, yoksa alın şişmesine çare var
Kültür - Sanat
En ulu kubbe
Ekonomi
TAI, “Türkiye’yi uçuracak” mühendisleri yetiştiriyor
Ekonomi
ASKON Başkanı Cesur, Yeni Akit’i ziyaret etti
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Menbiç’e doğru
Ahmet Varol
Sisi güçlü rakip istemiyor
Ali Erkan Kavaklı
Şehitlik ruhu, terör ve pozitivist eğitim
Ali Karahasanoğlu
Ben de “Barış” istiyorum!
Atilla Özdür
Haberli gelişler…
Hüseyin Öztürk
Bu bir mümin kâfir mücadelesidir
Mehtap Yılmaz
Tıpış tıpış millete gidip özür dile Kılıçdaroğlu! “PYD terör örgütü değildir” demiştin!
Muharrem Güneş
Mısır Seçimleri ve Sisi’nin rakiplerini tasfiye taktikleri
Nurettin Veren
Terör devleti ABD’ye dur diyebilen tek ülke Türkiye’dir
Rasim Bolbol
“Milli toplar” Afrin’i vuruyor, ses “gayri milli toplar”dan geliyor
Son Eklenen Haberler
İşte Ziya Doğan'ın yeni takımı
Aziz Yıldırım kararını verdi! Tam 7..
Başakşehir ,Trabzonspor'un yıldızına..
Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'ın..
Almanya'dan 'Leopard tankları' için..
ABD'den skandal PKK açıklaması!
ABD'den küstah tehdit: Sonuçları ağır..
3 günde 3 rekor kırdı! Dolar çakıldı
Doktorlar genç kızı bu hale getirdi
TSK açıkladı! İşte Afrin'de öldürülen..
"Bana bir defa secde et, seni bu..
ABD'den YPG'ye verilen silahlarla..
Reyhanlı'ya roketli saldırı
Başakşehir'in yıldızı resmen..
PYD'de büyük panik! Rejim ordusunu..
Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncu..
ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Bizi..
Beşiktaş yıldız futbolcusunu Süper Lig..
Akit'in haberi Fransa'da büyük ses..
Kötü rüya gören na yapmalı?
Müslüman olduğunu açıkladı
Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
ABD iyice çıldırdı! Küstah tehdit
Günün Karikatürü
Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!