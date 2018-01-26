Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den skandal PKK açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: 'Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısında DEAŞ'tan gözünü çevirip PKK'nın peşine düştü.'

26 Ocak 2018 Cuma 00:39
ABD'den skandal PKK açıklaması!

AYRINTILAR GELİYOR...

 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 00:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Ziya Doğan'ın yeni takımı
    1. İşte Ziya Doğan'ın yeni takımı
    2. Aziz Yıldırım kararını verdi! Tam 7..
    3. Başakşehir ,Trabzonspor'un yıldızına..
    4. Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'ın..
    5. Almanya'dan 'Leopard tankları' için..
    6. ABD'den skandal PKK açıklaması!
    7. ABD'den küstah tehdit: Sonuçları ağır..
    8. 3 günde 3 rekor kırdı! Dolar çakıldı
    9. Doktorlar genç kızı bu hale getirdi
    10. TSK açıkladı! İşte Afrin'de öldürülen..
    11. "Bana bir defa secde et, seni bu..
    12. ABD'den YPG'ye verilen silahlarla..
    13. Reyhanlı'ya roketli saldırı
    14. Başakşehir'in yıldızı resmen..
    15. PYD'de büyük panik! Rejim ordusunu..
    16. Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncu..
    17. ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Bizi..
    18. Beşiktaş yıldız futbolcusunu Süper Lig..
    19. Akit'in haberi Fransa'da büyük ses..
    20. Kötü rüya gören na yapmalı?
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    ABD iyice çıldırdı! Küstah tehdit
    ABD iyice çıldırdı! Küstah tehdit

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!