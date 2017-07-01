ABD'den skandal karar! Uyuşturucu satışı serbest bırakıldı

ABD'nin Nevada eyaleti, marketlerde eğlence amaçlı esrar satışına izin veren 5. eyalet oldu.



Eyalette, kasım ayında onaylanan ve gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren yasa gereğince eyalette eğlence amaçlı esrar satışı serbest bırakıldı.

Yasa çerçevesinde 21 yaş ve üstü kişiler 28,3 grama kadar esrar satın alabilecek. Esrarın sadece özel alanlarda kullanılmasına izin verilirken, toplu alanlarda esrar içme yasağı sürecek.

Yasayı ihlal edenler 600 dolar para cezasına çarptırılacak.

Federal hükümet tarafından uyuşturucu kullanımı yasak olmasına rağmen Colorado, Oregon, Washington ve Alaska eyaletlerinde yetişkinlerin esrar satın almasına izin veriliyor.

Kaynak: AA