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ABD'den skandal karar: İsmail Haniye'yi terör listesine aldılar!

Terör devleti ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Hamas lideri İsmail Haniye'yi terör listesine aldı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 20:14
ABD'den skandal karar: İsmail Haniye'yi terör listesine aldılar!

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 20:14
  1. İsmail Haniye
  2. ABD
  3. terör listesi
  • Şahin Şahin 1 sa önce
    Bizde sözle değil yüreğimizleabd yi ve israil ı terörist devlet ilan ettik.
  • Sütçü İmamın torunlarıSütçü İmamın torunları1 sa önce
    Türkiye'de tramp'ı pkk,pyd,ypk adlı terör örğütlerine yardımdan bm.nato nezninde girişimde bulunarak terör listesine alsın aldıramazsa bile karanca misali müslümanların yüreğine su serpsin
  • İkraİkra1 sa önce
    Bizde abd yi terorist devlet listesine yani israilin yanina alalim.
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